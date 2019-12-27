Menderes Türel'in 'kar maskeli şüpheli' ihbarı, polisi harekete geçirdi

ANTALYA'da sabah yürüyüşü yaparken kar maskeli ve kamuflajlı birini fark eden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede arama yaptı. Şüphelinin motosiklete binip, gözden kaybolduğu belirlendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Sabah sporu için evden çıkan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, evinin yakınında kamuflajlı ve kar maskeli birisi olduğunu fark etti. Türel, bunun üzerine evinin yakınındaki polis noktasına ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bulvar üzerinde ve ara sokaklarda arama yapan polis, sonuç alamadı.

Güvenlik kameralarını takibe alan polis, kamuflajlı ve kar maskeli kişinin motosiklete binip, gözden kaybolduğunu belirledi.



ANTALYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.