Çift kol nakilli Oğuz: Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim (1)

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 25 Kasım akşamı Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek (26), basının karşısına çıktı. Şimşek, "Artık elimi, kolumu sallayarak gezebileceğim" dedi.
ANTALYA
27 Aralık 2019 Cuma
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