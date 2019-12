Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, taburcu olma aşamasına geldi. Fizik tedavi süreciyle 6 ay sonra kolları hareket etmeye başlayacak olan Şimşek, "Çok mutluyum, artık elimi kolumu sallaya sallaya gezebileceğim" dedi.

Antalya’da 4,5 yıl önce güneş enerjisi sistemi montajı yaparken elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım’da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, ilk kez basının karşısına çıktı.



"6 aylık süreç gerekiyor"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, ilk 10 günlük riskli süreci başarılı şekilde atlattıklarını kaydederek, “Süreç riskliydi ama hastayı sonra serviste takibini yaptık. Hastamızın şu an taburcu olmasında bir sakınca yok. Önerilerimizi yaptık. Fizik tedavi süreci devam ediyor. Bu hastamızı farklı yöntemle nakil yaptık. 6 aylık süreç gerekiyor hareket başlangıcı için. O kollar görüntü olarak değil hayati fonksiyonlarını yerine getirmesi için işe yaraması, hayat kalitesini artırması gerekiyor. Hastamız artık taburcu olabilecek duruma geldi” diye konuştu.



"Taburcu olabilir"

Hasta elektik akımına kapıldıktan sonra tedavi sürecini baştan beri hastanelerinde takip ettiklerini aktaran Özkan, “Ayaklarını da hastanemizde kurtardık. Bundan sonraki süreçte kollarıyla hayatına daha dikkat ederek devam edecek. Bugün itibariyle taburcu olabilirler. Fizik tedavileri var. İlaç dozlarını ayarlayacağız" diye konuştu. Özkan, 2019 yılını çok başarılı bir çift kol nakliyle geride bıraktıklarını dile getirerek, “Hastamız geçen pazar günü doğum gününü kutladı, ona güzel bir armağan oldu. Güzel bir hayat diliyorum kollarıyla. Fizik tedavi ile devam edecek. Bir yıl içinde kolların hareketliliğini göreceğiz” diye konuştu.



"Önemli bir merkez"

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "32 gün önce çift kol nakli yapıldı. Hastamız şu an karşımızda her şeyiyle çok iyi süreç geçirdi. Taburcu sürecine girdik” dedi. Prof. Dr. Aydınlı, AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezinin en iyi merkezlerden biri haline geldiğini vurguladı. AÜ’nün hem kompozit hem diğer nakillerin bir arada yapıldığı ciddi bir merkez olduğunu belirten Aydınlı, “Hastamızın sağlıklı olması çok güzel. Bizim için ve onun için en büyük mutluluk verici olay" dedi.



"Kollarımı sallaya sallaya gezeceğim"

Çift kol nakli yapılan Yusuf Şimşek, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibine teşekkür ederek, bundan sonra mutlu bir hayat süreceğini söyledi. Çok duygulandığını kaydeden Şimşek, “Mutluyum. Yeni yaşıma yeni kollarımla girmek güzel bir duygu. Bundan sonra elimi kolumu sallaya sallaya gezmek çok güzel olacak. Umutluydum nakil olacağım için" diye konuştu.



"Yeni kollarıyla hayatına devam edecek"

Baba Mustafa Şimşek ise "Çok zor günler yaşadık. Sofraya oturduğumuzda psikolojik olarak kendin yemek yiyemiyorsun. 4 yıl 4 ay yaşadık umudumuzu kaybetmedik hep güvendik. Sonuçta inanıyorduk. Oğlum yeni kollarıyla yeni hayatına devam edecek” ifadelerine yer verdi. Şimşek, bağışçı aileye de teşekkürlerini iletti.

