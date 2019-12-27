Futbolcu Fabrikası Kepez’de projesi

Gençleri spora yönlendirmek ve yetenekli gençleri Türk futboluna kazandırmak için adım atan Kepez Belediyesi, Futbol Fabrikası Kepez’de projesini başlattı.

Kepez Belediyesi’nin gençleri spora yönlendirmek için hayata geçirdiği proje, ‘Futbol Fabrikası’ törenle açıldı. Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım Solak, Kepez Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tütüncü, 11 yılda Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün önemli çalışmalar yaptığını belirterek, “Bu şehirde tam 102 bin öğrencimiz var. Şimdi ben kendime soruyorum; 102 bin öğrencinin olduğu bu şehirde; yıldız futbolcular çıkaramayacak kadar yeteneksiz öğrencilerle dolu bir şehir olduğumuz düşüncesine mi kapılacağız? Kendi potansiyelimize inanarak, bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra profesyonel liglerde mücadele eden yıldız futbolcuları çıkaramayacağımızı mı düşüneceğiz? Elbette ki bu 102 bin öğrencimiz içerisinde dünya çapında yetenek ortaya koyabilecek çocuklarımız mevcut. Belki de yıllardır gizli kalacak yetenekleri, büyük bir çabayla büyük bir titizlikle, ama mutlaka gönül birliği ile gün yüzüne çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu futbolcu fabrikası buna hizmet ediyor” diye konuştu.



Fabrika Voleybolu Projesi

Kepez’de 2019 yılında voleybol’da çok güzel bir projeyi başlattıklarına da değinen Tütüncü, “Bu proje Fabrika Voleybol. Bu konuda 2020'de iki tane hedef koyacağız. Fabrika Voleybolu tekrar federasyonla birlikte canlandırmanın ve oradan farklı bir enerji meydana getirmenin arayışı içerisinde olacağız. Türkiye'de gönlüm arz ediyor; kadın voleybolu dendiği zaman ilk akla gelen ilçe Kepez olmalı. Artık biz kadın voleyboluna altyapı yetiştiren bir ilçe haline geleceğiz. İkincisi de; amatör futbol altyapı dendiği zaman aklımıza Antalya Kepez gelecek. Bunu yaparken Antalya'da çok değerli spor adamlarımız var. Onların da enerjilerini burada birleştirmek suretiyle futbolcu fabrikasını bambaşka bir sosyal proje, Türk gençliğine örnek bir sosyal proje haline getirmeliyiz. Bunu bütün kamuoyu ve spor camiası ile de paylaşmalıyız” ifadelerini kullandı.

Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından Futbolcu Fabrikası Kepez’de projesinin açılışı Kepez’in çocukları ve gençleri ile birlikte gerçekleştirildi. Açılışın ardından Tütüncü ve konuklar Kuzeyyaka spor tesisini gezdiler.

ANTALYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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