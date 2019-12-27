Şehit aileleri bir araya geldi

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Antalya’da şehit ailelerine yönelik, öğle yemeği programı düzenlendi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’ın eşi Selda Ulucan’ın öncülüğünde, şehit ailelerine yönelik öğle yemeği programı düzenlendi. Şehit ailelerinin bir araya getirildiği programda, tüm şehitlerin ruhları için Kuranı Kerim tilaveti okundu. Selda Ulucan, şehit çocuklarına çeşitli hediyeler verirken, kişisel gelişim ve iletişim uzmanı tarafından ise ailelere seminer verildi.

ANTALYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

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