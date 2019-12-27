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Polisin hayat kurtaran refleksi karşılıksız kalmadı Kalp krizi geçiren sürücüyü hastaneye ...

İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçiren banka memurunu, o sırada yol uygulaması yaparken müdahale edip hastaneye yetiştiren polis memuru Nizam Yıldız, emniyet müdürü tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Polisin hayat kurtaran refleksi karşılıksız kalmadı Kalp krizi geçiren sürücüyü hastaneye yetiştirdi, saniyelerle hayatta kalmasını sağladı Polis memuru, emniyet müdürü tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi Kalbini tutup polislere “Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin” diyerek yardım istedi Sesi duyan polis, direksiyona geçip sürücüyü hastaneye yetiştirdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken rahatsızlanarak kalp krizi geçiren banka memurunu, o sırada yol uygulaması yaparken müdahale edip hastaneye yetiştiren polis memuru Nizam Yıldız, emniyet müdürü tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.
Olay, Gazipaşa’nın Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi yakınındaki D400 kara yolu üzerinde 20 Nisan günü öğle saatlerinde meydana geldi. Sanayiye gitmek için evden ayrılan 45 yaşındaki Birol Arıkan 07UY868 plakalı otomobille seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Acı içinde kıvranan Arıkan, yol kenarında uygulama yapan Gazipaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerini görerek yanına gitti.

“Nefes alamıyorum acil hastaneye yetiştirin”

ANTALYA

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:15
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