Antalya’da akşam güneşi içleri ısıttı Yeni yıla sayılı günler kala Antalya sahillerinden kıskandıracak görüntüler

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken, Antalya’da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Akşam saatleri olmasına karşın güneşli havayı fırsat bilenler sahile gelip güneşlendi, bazı vatandaşlar da denize girdi.

Yeni yıla sayılı günler kala Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 14 derece, nem oranının ise yüzde 44 olarak ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler akşam saatleri olmasına karşın dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde balık tutmayı tercih ederken, bazıları da denize girdi. Yabancı turistlerin de gözlendiği sahilde tatilciler bol bol fotoğraf çektirdi.

Ailesiyle birlikte Isparta’dan gelen Mehmet Kavak, “Hava güzel olunca tadını çıkartalım dedik. Isparta’da şuanda eksi derecelerde. Yolda gelirken kar da gördük. Buraya yaklaşırken Antalya’ya geldiğimizi anladık. Herkes güneşin tadını çıkartıyor” dedi.

ANTALYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:54

YATSI 19:15

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