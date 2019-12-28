Ev sahibinin çatı tadilatında kötü son Çatışı tamir ederken kendini salonun ortasında buldu Kiracısının ‘yağmur suyu damlıyor’ demesi üzerine tadilat için çatıya çıkan ev sahibi, plastik çatının kırılması sonucu evin salonuna düştü Yaralanan ev sahibi, tedavi için hastaneye kaldırıldı

Antalya’da kiracısının yağmur suyu sızdığını söylemesi üzerine evin çatısına tadilat için çıkan emekli ev sahibi, plastik kaplamalı çatının kırılması sonucu bir anda kendini yerde buldu. Evin salonuna düşerek yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemin katta oturan kiracısının çatıdan yağmur suyu aktığını belirtmesi üzerine emekli Ali Özer (67), tadilat için çatıya çıktı. Özer, hazırlık yaptığı sırada plastik kaplamalı çatı önce çatladı, bir süre sonra ise kırıldı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten bir anda kendisini yerde bulan Özer, evin içerisine düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan talihsiz adam, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Akdeniz Üniversitesi Hastanesi aciline kaldırdı.

ANTALYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:36

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