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Saklıkent’te JAK timi hazır

İHA

Antalya'da vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Saklıkent Kayak Merkezi'nde tatbikat yaptı.

Saklıkent’te JAK timi hazır

Antalya’da vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Saklıkent Kayak Merkezi'nde tatbikat yaptı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Saklıkent’te kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik tatbikat gerçekleştirdi. Ekipler, senaryo gereği, arızalanan telesiyej üzerinde mahsur kalan vatandaşları, makara sistemi kurarak, emniyetli bir şekilde kurtardı.

ANTALYA

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:36
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  • İKİNDİ 15:34
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