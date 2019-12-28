Antalya'nın Manavgat ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir sokak köpeği tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine giden Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, yaralı köpeğin yanında 1 aylık 6 tane yavrusunu da buldu.

Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, ManavgatAkseki D695 karayolu Taşkesiği Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki manavların bulunduğu bölgede yaralı vaziyette bir sokak köpeği buldu. Barınak görevlileri olay yerine ulaştığında ağacın altında can çekişen köpeğin başında 1 aylık olduğu tahmin edilen 6 adet yavru ile karşılaştı.

Av tüfeği ile vurularak yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapılırken, çevredeki vatandaşlar 2 el silah sesi duyduklarını, gidip baktıklarında yerde yaralı vaziyetteki köpekle karşılaştıklarını söyledi.

Görevlilerce barınağa getirilen sokak köpeği vakit kaybetmeden ameliyata alındı. Manavgat Belediyesi Veteriner Hekimi Osman Coşar ve Veteriner Teknikeri Ebru Özden tarafından köpeğin yaralanan bölgesi temizlenirken 7 adet saçma çıkarıldı. Yara temizlenerek dikiş atıldıktan sonra serum ve ağrı kesiciler verilmek suretiyle iyileşme süreci başlatıldı. Ameliyatın ardından 6 yavru köpek ise anne köpeğin başından ayrılmadı.

Yavru köpeklerin barınak görevlileri tarafından karınları doyuruldu. Ameliyatın tamamlanmasının ardından yavru köpekler annelerinin yanına geldi.

ANTALYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:36

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