Uysal, Yeni Yıl Market’i ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin en büyük dönme dolabı Heart of Antalya’nın bulunduğu alanda açılan ‘Yeni Yıl Marketi’ni ziyaret etti, Antalyalılara mutlu bir yıl diledi.

Başkan Uysal, Avrupa’nın 2’nci en büyük dönme dolabı Heart Of Antalya’nın bulunduğu alanda kurulan Yeni Yıl Marketi’ni ziyaret etti. Uysal, 21 Aralık’ta açılan ve yılbaşı gecesine dek hizmet verecek markette kar küreleri, el işçiliği hediyeler, cam ve ahşap hediyelikler, oyuncakların satıldığı stantlarla birlikte Rusya’dan Meksika’ya dünya mutfaklarından tatların ve yeni yıl pasta ve kurabiyelerin bulunduğu stantları gezdi. Etkinlik hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Uysal, ziyaretinde Antalyalıların yeni yılının kutlarken, 2020’nin barış, sevgi, dostluk ve kardeşlik içinde geçmesini diledi. Uysal, ayrıca 90 metre yüksekliğindeki dönme dolabın kabinlerini de inceledi.

ANTALYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.