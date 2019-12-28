Sunucu Dağıstanlı'nın babası ölü bulundu

Sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın babası, Antalya’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1994 Sokak üzerindeki bir sitenin giriş kat dairesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan 79 yaşındaki Güngör Abdullah Dağıstanlı’dan birkaç gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Site yöneticisi ile daireye giren polis ekipleri Dağıstanlı’yı banyoda hareketsiz şekilde gördü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dağıstanlı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Dağıstanlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güngör Abdullah Dağıstanlı’nın, sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı’nın babası olduğu öğrenildi.

ANTALYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:36

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