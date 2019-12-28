Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Rahmi Özdemir yaşamını yitirirken, hafif ticari aracın sürücüsü Feti A., yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Çolaklı Mahallesi Süral kavşağında meydana geldi. Feti A.'nın kullandığı 07 AEK 84 plakalı hafif ticari araç, Rahmi Özdemir'in kullandığı 07 LLH 53 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Asfalta düşen Özdemir ağır, A. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rahmi Özdemir kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Feti A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Feti A., sevk edildiği adliyede, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Rahmi Özdemir'in kaza sırasında başında kask olduğu öğrenildi.



ANTALYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:36

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