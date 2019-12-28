Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Libya ile imzaladığımız mutabakat boş bir mutabakat zaptı ...

İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya ile imzaladığımız bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil. Türkiye'nin yetki kullanabileceği kıta sahanlığının münhasır ekonomik alan ilan ettiğimiz zaman onun sınırlarını belirliyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde kardeş bir ülkeyle yapıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Libya ile imzaladığımız mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil” “Türkiye’nin yetki kullanabileceği kıta sahanlığının münhasır ekonomik alan ilan ettiğimiz zaman onun sınırlarını belirliyoruz, uluslararası hukuka uygun bir şekilde kardeş bir ülkeyle yapıyoruz” “Diğer ülkelere baktığımız zaman onlar bizi hep dışlama yoluna gitti, kendi aralarında üçlü, dörtlü top oynuyorlar, aralarında top gezdiriyorlar” “Bizim içinde olmadığımız hiçbir görüşme ve yapacağınız anlaşmanın geçerliliği yoktur”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Libya ile imzaladığımız bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil. Türkiye’nin yetki kullanabileceği kıta sahanlığının münhasır ekonomik alan ilan ettiğimiz zaman onun sınırlarını belirliyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde kardeş bir ülkeyle yapıyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın kapanışına katıldı. Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Libya’nın Suriye gibi yapılmak istendiğine değinerek, “Eğer bugün Libya Suriye gibi olsun, sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme konusunda güçlü değil, birlik beraberlik içinde değil, o basireti de göremiyoruz. Eğer bir teşkilat bunu başaramıyorsa oturup ağlamak mı gerekiyor, inisiyatif mi almak gerekiyor. Biz inisiyatif alan tarafız. Libya’nın bölünmemesi için, kaosa sürüklenmemesi için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor ve onu yapıyoruz. Bizim muhatabımız oradaki meşru hükümettir” diye konuştu.

"Bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil"
Bazılarının ‘Bizim ne işimiz var’ şeklindeki söylemlerini de cevap veren Bakan Çavuşoğlu, “Libya, sanki okyanusun ötesinde, Asya Pasifik bölgesinde bir ada ülkesi değil ki hemen Akdeniz’in öbür tarafı. En son Libya ile imzaladığımız askeri ve güvenlik anlaşması da önemli. Bunu herkesle yapabilirsiniz, uzaktaki ülkelerle de yapabilirsiniz. Ama deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili anlaşmayı Libya ile yapmamız bunu gösteriyor. Libya ile imzaladığımız bu mutabakat boş bir mutabakat zaptı değil. Türkiye’nin yetki kullanabileceği kıta sahanlığının münhasır ekonomik alan ilan ettiğimiz zaman onun sınırlarını belirliyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde kardeş bir ülkeyle yapıyoruz. Herkesle yapmaya hazırız. Diğer ülkelere baktığımız zaman onlar bizi hep dışlama yoluna gitti. Kendi aralarında üçlü, dörtlü top oynuyorlar, aralarında top gezdiriyorlar. Biz onlara diyoruz ki, ‘Bizim içinde olmadığımız hiçbir görüşme ve yapacağınız anlaşmanın geçerliliği yoktur. Sahada ve masada kağıt üzerinde hukuki bakımından sizin için en akılcı yol Türkiye ile işbirliği yapmaktır’. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Yunanistan başta olmak üzere tüm ülkelere bunu söyledik. Rum Kesimi hariç. Çünkü onların önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle (KKTC) meselesini halletmesi lazım. İşte KKTC haklarını da tek taraflı sondajlarla yok sayanlara karşı da iki sondaj gemimiz oraya göndererek, biz artık denklemi oyunu bozduk. Tek tek oyunları bozuyoruz. Tıpkı Barış Pınarı Harekatıyla oyunlarını bozduğumuz gibi” şeklinde konuştu.

"Siyaset istikrar ve ilke gerektirir"
Makam ve mevkilerini kaybettikten sonra konuşulanların kendilerini üzdüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Makamdayken partinin ideolojisini savunuyorsun, ayrıldıktan sonra tam tersini söylüyorsun. Bizden emekli eski diplomatlar var. Bu kişiler siyasete girdikten sonra tabi ki iktidarı eleştirebilir, bu doğaldır. Ama bakanlıktayken kendi fikirlerini, projelerini siyasete geçtikten sonra inkar eder şekilde konuşuyor. Bazı eski arkadaşlarımız mevki makam gittikten sonra önceki söylediklerini ve yaptıklarını inkar ediyor. Siyaset istikrar gerektirir ve ilke gerektirir. Biz hiç kimsenin siyasi yapılanmasına söz edecek değiliz. Her partinin kendi anlayışı var. Sonuçta kararı aziz millet verecek. Mevkiler makamlar gelip geçicidir" dedi.
Bakan Çavuşoğlu’na, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Menderes Türel, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

ANTALYA

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit ...
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Bedava halı izdihamı
YEREL HABERLER Bedava halı izdihamı
Vali Karaloğlu’ndan yılbaşında vatandaşlara ‘alkollü trafiğe çıkmayın’ uyarısı Antalya Valisi Münir Karaloğlu: “Vatandaşlarımız ne olur alkollü olarak trafiğe çıkmasınlar” “112 acil çağrı numaramızı aradıklarında vatandaşlarımıza elimizden geldiği oranla yardımcı olmaya çalışacağız. Onları gitmeleri gereken noktaya biz ulaştıracağız”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’ndan yılbaşında vatandaşlara ‘alkollü ...
Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (1)
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız ...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama (1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Somali’ye doktorlarımız ve uçaklarımızı gönderiyoruz" "Somali’de maalesef bir terör saldırısı oldu. 80’den fazla Somalili kardeşimiz şehit oldu. Oradaki çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldular. Ailelerini aradık" "Somalililerin yanında olacağız"
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu'ndan Somali'deki terör saldırısına ...
Manavgat’ta bıraktığı oğlundan 12 gündür beri haber alamıyor Para verip Manavgat'ta bıraktığı oğlunu arıyor
YEREL HABERLER Manavgat’ta bıraktığı oğlundan 12 gündür beri haber ...
Kasksız motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali ölümle sonuçlandı
YEREL HABERLER Kasksız motosiklet sürücüsünün kırmızı ışık ihlali ...
Türel, yeni imajıyla dikkat çekti Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel: "AK Parti Türkiye’nin gelişmesi, ilerlemesinde, kalkınmasında en önemli kilometre taşlarından biri olacaktır"
YEREL HABERLER Türel, yeni imajıyla dikkat çekti Antalya Büyükşehir ...
Tüfekle vurulan köpek, tedavi altında alındı
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan köpek, tedavi altında alındı
Müge Dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Müge Dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi
Kaş Belediyesi, camilerde temizlik başlattı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi, camilerde temizlik başlattı
Sunucu Dağıstanlı'nın babası ölü bulundu
YEREL HABERLER Sunucu Dağıstanlı'nın babası ölü bulundu
Uysal, Yeni Yıl Market’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Uysal, Yeni Yıl Market’i ziyaret etti
Yavruları, tüfekle vurulan av köpeğinin başından ayrılmadı Vicdansızlar 6 yavrusu olan köpeğe acımadılar Olay yerine giden ekipler yaralı köpek ve başındaki 6 yavruyla karşılaştı
YEREL HABERLER Yavruları, tüfekle vurulan av köpeğinin başından ...
Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı şahine hayvanseverler sahip çıktı
Saklıkent’te JAK timi hazır
YEREL HABERLER Saklıkent’te JAK timi hazır
Antalya'da bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler İzdiham karşısında görevliler” Kadın ölüyor, yeter, sakin olun” diyerek kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı Kapıdan halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelenlerin altında ezildi Mağazanın açılışında "İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas" kampanyası arbedeyle dönüştü Bedava ürünleri almaya çalışanlar arasında kavgalar yaşandı
YEREL HABERLER Antalya'da bedava halı ve paspas için birbirlerini ...
Muratpaşa ve Antalyaspor arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Muratpaşa ve Antalyaspor arasında işbirliği protokolü
VERBİS kayıt süresi uzatıldı
YEREL HABERLER VERBİS kayıt süresi uzatıldı
Ev sahibinin çatı tadilatında kötü son Çatışı tamir ederken kendini salonun ortasında buldu Kiracısının ‘yağmur suyu damlıyor’ demesi üzerine tadilat için çatıya çıkan ev sahibi, plastik çatının kırılması sonucu evin salonuna düştü Yaralanan ev sahibi, tedavi için hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Ev sahibinin çatı tadilatında kötü son Çatışı tamir ...
Antalya’da müftülük binasında yangın Yangın söndürülürken bahçede ders çalışmaya devam etti
YEREL HABERLER Antalya’da müftülük binasında yangın Yangın ...
İkizler okulu
YEREL HABERLER İkizler okulu
Yılbaşı klasiği 'pijama, terlik, televizyon'; en az 150 TL
YEREL HABERLER Yılbaşı klasiği 'pijama, terlik, televizyon'; en az ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X