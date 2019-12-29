Kepez Belediyespor il üçüncüsü oldu

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Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, DSİ Sporu 31 yenerek, Antalya 3’üncüsü oldu.

Antalya Yerel Ligler Genç Kızlar Voleybol Kategorisinde, Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ Spor ile karşılaştı. Antalya Spor Salonunda gerçekleştirilen karşılaşmada Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, DSİ Sporu 31 yendi. Filenin sultanları, DSİ karşısında sağladığı 31’lik skor ile Antalya 3’üncüsü oldu.



ANTALYA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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