Kaş’ta ‘Biraz Oradan Biraz Buradan’ sergisi

Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşayan İstanbullu ressam Ender Ender, ilk kişisel sergisini açtı.

Kaş Belediyesi Kültürevi’nde açılan sergiye, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Dr. Munise Ozan, Kent Konseyi Başkanı İsmail Gökçe, ressam ve heykeltıraş Erol Kınalı ve sanatseverler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş’ta kültür ve sanat faaliyetleriyle dolu bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, gösterdikleri ilgi dolayısıyla sanatseverlere teşekkür etti.

Ressam Ender Ender de 1996 yılından beri resimle ilgili çalışmalar yaptığını kaydederek, Kaş Kültürevi’nde ilk kişisel sergisini açtığını söyledi.Daha çok empresyonist akımı benimsediğini belirten Ender, “Kubizmle ilgili çalışmalarım var. Modern resim çalışmaları da denemek istiyorum. Bu sergide çoğunlukla peyzaj yer alıyor ama figüratif resim seviyorum.” dedi.

Bir yıldır Kaş’ta yaşadığını hatırlatan Ender, burası ile ilgili bir seri çalışma yapmak istediğini de dile getirdi. ‘Biraz Oradan Biraz Buradan’ isimli sergide, ressamın empresyonist teknikle yaptığı 24 çalışması yer aldı. Sergi, bir ay süreyle ziyaret edilebilecek.

ANTALYA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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