Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 17. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 21’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakesetas'ın ceza sahası dışından içeriye orta şut karışımı vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı çelmeyi başardı.

54. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas ile duvar pası yapan Baiano topu kale önüne yükseltti. Arka direkte topa yükselen Cisse’nin kafa vuruşu kaleci Serkan’da kaldı.

58. dakikada orta sahada top kaybının ardından başlayan Konyaspor kontratağında ceza sahası yayna kadar topu taşıyan Milosevic’in pasında topla buluşan Hadziahmetovic sert vurdu ancak top kaleci Marafona’nın kucağında kaldı.

69. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic sağ kanattan topu sürükledi. Ceza sahasına giren Bosna Hersekli oyuncunun sert vuruşu üstten auta çıktı.

74. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Junior Fernandes kaleye doğru sert vurdu ancak topu Ali Turan kafayla kornere gönderdi.

81. dakikada Alanyaspor atağında Efecan sağ kanattan ceza sahası içine ortasını açtı, bu topa kafayı Papiss Cisse vurdu. Kaleciden seken top direkten dönerken Selim Ay pozisyonu uzaklaştırdı.

90+4. dakikada serbest vuruşun ardından sol kanatta topla buluşan Fernandes topu bekletmeden kale önüne ortaladı. Burada topla buluşan Cisse’nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu: 21



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ümit Öztürk x, Özgür Ertem x, Osman Gökhan Bilir x,

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Fabrice N'Sakala xx, Steven Caulker xx, Welinton Silva xx, Baiano xx, Salih Uçan xx (Manolis Siopis dk. 55 xx), Ceyhun Gülselam x (Musa Çağıran dk. 82 ?), Anastasios Bakasetas xx (Junior Fernandes dk. 68 xx), Djalma Campos xx, Efecan Karaca xx, Papiss Cisse xxxx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Umut Güneş, Onur Bulut, Yacine Bammou,

Teknik Direktör: Erol Bulut

Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Ali Turan xx, Alper Uludağ xx, Marin Anicic x, Selim Ay xx, Amir Hadziahmetovic x, Farouk Miya xx, Jens Jonsson xx (Volkan Fındıklı dk. 85 ?), Marko Jevtovic xx, Deni Milosevic xx (Mücahit Can Akçay dk. 77 x) Erdon Daci xx (Ali Yaşar dk. 90 ?)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Savaş Polat, Levan Shengelia, Paolo Hurtado, Rijad Bajic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Erdon Daci (dk. 8) (Konyaspor), Papiss Cisse (dk. 35 ve 90+4) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Ali Turan, Mücahit Can Akçay (Konyaspor), Ceyhun Gülselam (Alanyaspor)

ANTALYA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

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