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Balık adam Vali

DHA

SU ALTI arkeolojisi ve doğasıyla büyük zenginliğe sahip Antalya'da dalış turizmi farkındalığını artırmak için birçok çalışma yaptıran Vali Münir Karaloğlu, dalış hobisiyle de dikkat çekiyor. Karaloğlu, valiliği döneminde Antalya'da Alanya, Kaş ve Kekova'da çok sayıda dalış gerçekleştirdi.

SU ALTI arkeolojisi ve doğasıyla büyük zenginliğe sahip Antalya'da dalış turizmi farkındalığını artırmak için birçok çalışma yaptıran Vali Münir Karaloğlu, dalış hobisiyle de dikkat çekiyor. Karaloğlu, valiliği döneminde Antalya'da Alanya, Kaş ve Kekova'da çok sayıda dalış gerçekleştirdi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Van Valiliği döneminde Van Gölü'ndeki su altı zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve bölge turizmine kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalarda su altına ilgisi nedeniyle dalış eğitimi aldı. Su altı görüntü yönetmeni ve dalış hocası Tahsin Ceylan'dan dalış eğitimi alan Vali Karaloğlu, ilk dalışını da o dönem Van Gölü'ne gerçekleştirdi.
ALANYA, KAŞ VE KEKOVA'DA DALIŞ YAPTI
Ardından Bursa Valisi olan Karaloğlu, 2016 yılında Antalya Valiliği görevine atandı. Zengin su altı arkeolojisi ve doğal güzelliklerine sahip Antalya'da dalış hobisini de geliştiren Vali Karaloğlu, hem dalış turizmi farkındalığını artırmak hem de su altında arkeolojik ve doğal değerlere dikkat çekmek amacıyla Alanya'da tershanenin olduğu bölgeden deniz çayırlarına, Kekova'da batık şehre ve Kaş'ta tank batığı ve Fener burnunda dalışlar gerçekleştirdi.
'DALIŞ TURİZMİNDE CİDDİ POTANSİYEL OLUŞTU'
Dalış merakının Van'da başladığını belirten Vali Karaloğlu, Antalya'da çok sayıda dalış yaptığını, sağlık sorunu nedeniyle bir süre ara verdiğini ama tekrar başlayacağını söyledi. Antalya'da dalış turizmini geliştirmek için birçok çalışma yapıldığını ve devam ettiğini kaydeden Karaloğlu, "Özellikle Antalya'nın batısında Kemer'den Patara'ya kadar olan sahilde çok ciddi bir dalış turizmi potansiyeli oluştu. Buna bağlı olarak su altı arkeolojisi konusunda da önemli gelişmeler yaşandı" dedi.
'ANTALYA'NIN SU ALTI ÇOK ZENGİN'
Antalya'nın 640 kilometrelik sahil şeridiyle dünyanın en eski ticari gemi batığından Kekova'daki batık antik şehre kadar su altı arkeolojisi açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Su altında da çok önemli kazılarımız var. Çünkü Antalya sahilleri su altı arkeolojisi bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Su altı Araştırma Merkezi'ndeki kadroyu güçlendirerek inşallah, su altından da çok önemli bulguları Kemer'de kurulacak Su altı Arkeoloji Müzesi'nde sergileyeceğiz" dedi.
'İNSANI EN ÇOK RAHATLATAN SPORLARDAN BİRİ'
Antalya'da 12 ay dalış yapılabildiğini, turizmi 12 aya yayacak en önemli enstrümanlardan birinin dalış turizmi olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Antalya'da sualtında 12 ay çok net görüş sağlanabilir. Dalış çok keyifli bir spordur. Ekipman ve eğitimini aldıktan sonra herkes dalabilir. Bu dünyanın en keyifli işlerinden biri. Örneğin Antalya'da birçok firma çalışanlarına dalış okullarında eğitim aldırdıktan sonra hafta sonu beyinlerini boşaltmak için dalış yaptırıyor. İnsanı en çok rahatlatan sporlardan biri" diye konuştu.
'KEKOVA'YA İZİN ÇIKINCA PATLAMA OLACAK'
Antalya'da dalış turizminin daha da gelişeceğini belirten Vali Karaloğlu, bu yıl sadece bir dalış okulunun 20 binden fazla dalış yaptırdığını söyledi. Dalış yasağı olan Kekova'nın da kontrollü olarak dalış turizmine açılması için yasa çıktığını belirten Karaloğlu, "Şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmeliği hazırladı. Yönetmelikle ilgili Milli Savunma ve diğer ilgili bakanlıkların görüşüne sunuldu. İnşallah yakın bir zamanda Kekova'yı dalış turizmine açtığımızda esas patlama o zaman olacak. Çünkü orada batık bir şehir var" dedi.
'KONTROLSÜZ DALIŞ OLMAYACAK'
Kekova'nın dünyanın ilgisini çok çekeceğini söyleyen Vali Karaloğlu, "Ama orada kontrolsüz dalış olmayacak. Su altı arkeologlarının gözetimi ve denetimi altında konulacak kurallara uygun bir dalış olacak. Ama öyle olsa bile Kekova bundan sonra Antalya'nın en önemli dalış merkezine dönüşecek. İnşallah bu sezona yetişecek. Yönetmeliği bekliyoruz" dedi.
Vali Karaloğlu, izin süreci tamamlandığında da bundan sonraki ilk dalışı Kekova'da yapacağını söyledi.
TAHSİN CEYLAN'DAN ÖĞRENDİ
Van Gölü'ndeki inci kefallerle ilgili belgesel çekimi yaparken Vali Münir Karaloğlu'na dalış eğitmenliği yapan su altı görüntü yönetmeni ve dalış hocası Tahsin Ceylan, "O dönemde Vali beyin de ilgisini çekti. Sonra dalış öğrenmeye karar verdi. Saat 23.00 gibi havuzda dalış eğitimine başladık. Vali bey bu konuda çok istekli olunca iki gece üst üste havuzda eğitimin ardından Van Gölü'nde dalış yaptık. İnci kefali ve su altıyla ilgili duyarlılığın artığını gördük. Kendileri zaten doğasever bir insan" dedi.
ANTALYA'NIN İLK SU ALTI KİTAP VE FİLMİ
Vali Karaloğlu'nun Bursa Valiliği döneminde Gemlik Körfezi'nde su altı yaşamıyla ilgili bir çalışma yapıldığını belirten Ceylan, "Sonra Antalya Valisi olduğunda, telefonla aradım ve 'Sayın Valim sizi ziyarete geleyim hayırlı olsuna' dedim. Kendileri de 'Beni ziyarete gelme, git Gazipaşa'dan çalışmalara başla' dedi. Antalya'nın su altı yaşamıyla ilgili ilk kitap ve film çalışmaları yapıldı. Film yurt dışındaki bir festivalde birincilik ödülü aldı" diye konuştu.
300 BİN KİŞİ DALIŞ YAPTI
Dalış turizmi, Antalya'da geçen yıllara göre ciddi artış gösterdi. Bu yıl yüzde 90'ı yabancı turist olmak üzere 300 bini aşkın kişinin dalış yaptığı ve 9 milyon dolardan fazla gelir sağlandığı açıklandı.

ANTALYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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