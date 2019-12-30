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Kekova'da gün batımı güzelliği

DHA

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesinde gün batımının oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktı.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesinde gün batımının oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktı.
Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Demre'de, özellikle kış mevsiminde güneşin batışı ayrı bir güzellik oluşturuyor. Güneş, kışın Kekova Adası ve Kekova bölgesinde bulunan küçük adaların üzerinden ve arasından batıyor. Güneşin ufuk çizgisinde gözden kayboluşunu izlemek isteyen fotoğraf tutkunları ise Çayağzı Limanı'na gelerek bu anı ölümsüzleştiriyor. 

ANTALYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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