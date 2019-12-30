Vali Karaloğlu'ndan yenı yıl mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Yeni yılda da, turizmden tarıma, teknolojiden ticarete yeni eser ve hizmetlere imza atacağız" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu yeni yıl münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Vali Karaloğlu, başarılarla güzelliklerle dolu bir yılı, 2019’u geride bırakırken, yeni hedeflerle yepyeni bir yıla daha merhaba demenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Karaloğlu mesajında, "2019 yılı, hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından çok verimli bir yıl oldu. Bir yandan ülkemizin bir barış ve huzur adası olarak kalması için, bir yandan da 2023 hedeflerimize ulaşmak için gayret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde etkin ve kararlı bir şekilde Türkiye’yi hedeflerine taşımak için azim ve kararlılıkla çalıştık; ülkemizi daha müreffeh ve daha güçlü kılmak için çalışmaya devam ediyoruz. Şüphesiz ki Antalya’mız, ülkemizin aynası, vitrini; turizm başkenti. Hamdolsun, 2019’da bu unvanımızı pekiştirdik. Hep birlikte emek vererek16 milyon yabancı misafir hedefimize ulaşmayı başardık. Elbette, sadece sayısal başarı elde etmedik. Bir yandan ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırırken, bir yandan da markamızı güçlendirdik, hedef büyüttük. Turizmin yanı sıra, tarımda da başarılı bir yılı geride bıraktık. Hem üretimimizi, hem hedef pazarlarımızı, hem de kazancımızı artırmayı başardık. Diğer taraftan, hükümetimizin destek ve teşvikleriyle, kamu kurumlarımızın katkısı ve yerel yönetimlerimizin gayretli çalışmalarıyla, başta eğitimde olmak üzere çok sayıda eser ve hizmeti Antalya’mıza kazandırdık, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2020 yılına yeni umutlarla, büyük hedeflerle giriyoruz. Daha güçlü, daha mutlu ve daha umutlu giriyoruz. Biriz, beraberiz, hazırız; 2020’de daha çok çalışacağız. Hedefimiz, 2019’daki başarılarımızı, 2020’de daha ileriye taşımak. İnşallah, yeni yılda da, turizmden tarıma, teknolojiden ticarete yeni eser ve hizmetlere imza atacağız. Bir ve beraber çalışarak, şehrimizi, ülkemizi daha iyi yarınlara taşıyacağız. Buna yürekten inanıyorum. Bu inançla, yeni yılın, insanlığın barışına, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını temenni ediyorum. Antalyalı hemşehrilerimiz ve yeni yıl dolayısıyla Antalya’da bulunan misafirlerimiz başta olmak üzere, herkesin yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

ANTALYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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