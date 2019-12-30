AESOB Başkanı Dere’den yılbaşı alışverişinde merdivenaltı uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AESOB Başkanı Dere’den yılbaşı alışverişinde merdivenaltı uyarısı

İHA

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yeni yılın esnaf ve sanatkarlara hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, "Yeni yılın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum" dedi. Dere, yılbaşı alışverişlerinde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımız, merdivenaltı olarak tabir edilen, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için esnafımızı tercih edilmeli." diye konuştu.

AESOB Başkanı Dere’den yılbaşı alışverişinde merdivenaltı uyarısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yeni yılın esnaf ve sanatkarlara hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, “Yeni yılın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum" dedi. Dere, yılbaşı alışverişlerinde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız, merdivenaltı olarak tabir edilen, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için esnafımızı tercih edilmeli." diye konuştu.
2020’de esnaf ve sanatkarları daha güzel ve umutlu günlerin beklediğini vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Geçtiğimiz yıllarda sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemiz ve milletimiz birçok zorluğa göğüs gerdi. 2020 yılının teşvik ve desteklemelerle, birlik ve beraberlik içerisinde, eşit rekabet koşullarında, daha umutlu bir yıl olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Merdivenaltına dikkat”
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yılbaşı alışverişlerinde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız, merdivenaltı olarak tabir edilen, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için esnafımızı tercih edilmeli. Çünkü denetimsiz ve kontrolsüz merdivenaltı ürünlerin aksine esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun olarak satışlarını gerçekleştiriyor. Esnafımız kendi yemediğini veya kullanmayacağı bir ürünü zaten vatandaşımıza da satmaz. Yeni yıla içimiz rahat girmek için hazırlıklarını tamamlamış ve müşterisini bekleyen esnafımızdan alışveriş yapılmalı" dedi.

"Kepenkler ardına kadar açık”
Yeni yılda esnaf ve sanatkarların, Antalya’nın, ülkenin geleceği için, yeni başarılara ulaşmak için, birlik ve beraberliği sağlamlaştırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Yeni yıla girerken vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kepenklerini ardına kadar açan tüm esnaf kardeşlerimize bol kazanç diliyor, alışverişlerini esnaflarımızdan yaparak evlerine ekmek götürmelerine vesile olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Antalya’da 75 oda ve 82 bin esnafımızın bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak, 2020’in tüm hemşerilerime sağlık, mutluluk, kardeşlik, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı sahili açıklarında hortum
YEREL HABERLER Konyaaltı sahili açıklarında hortum
Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı (2)
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı (2)
Kepez’e 2019’da 28 park
YEREL HABERLER Kepez’e 2019’da 28 park
Minikler harçlıklarını Rüzgar için paylaştı
YEREL HABERLER Minikler harçlıklarını Rüzgar için paylaştı
Kaş yayla yollarında karla mücadele Kar kalınlığı yer yer 40 santime ulaştı
YEREL HABERLER Kaş yayla yollarında karla mücadele Kar kalınlığı yer ...
Başkan Böcek'ten yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten yeni yıl mesajı
Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı
Rektör Ünal’dan Yeni Yıl Mesajı
YEREL HABERLER Rektör Ünal’dan Yeni Yıl Mesajı
Başkan Tütüncü: “Kadınlar bizim değerlimiz”
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü: “Kadınlar bizim değerlimiz”
Başkan Uysal, Bucaklılar gecesine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Uysal, Bucaklılar gecesine katıldı
Antalya’da sağanak etkili oldu Bazı araçlar yolda mahsur kaldı, vatandaşlar kaldırımda yürümekte zorlandı Dünyaca ünlü sahilde kanallardan dökülen yağmur suyu, denizin rengini kahverengiye bürüdü
YEREL HABERLER Antalya’da sağanak etkili oldu Bazı araçlar yolda ...
Vali Karaloğlu'ndan yenı yıl mesajı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan yenı yıl mesajı
Döşemealtı Belediyesi 2019 Yılında 469 çiftin nikahını kıydı İlçeye bir yılda yabancı uyruklu 23 gelin ile 3 damat geldi
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi 2019 Yılında 469 çiftin ...
Kekova'da gün batımı güzelliği
YEREL HABERLER Kekova'da gün batımı güzelliği
Dev dalgalar, tonlarca ağırlıktaki platformu sahile vurdurdu
YEREL HABERLER Dev dalgalar, tonlarca ağırlıktaki platformu sahile ...
Balık üretiminde yüzde 20 oranında tasarruf sağlayacak yöntem
YEREL HABERLER Balık üretiminde yüzde 20 oranında tasarruf ...
Balık adam Vali
YEREL HABERLER Balık adam Vali
Depoda çıkan yangından onlarca araç kül oldu
YEREL HABERLER Depoda çıkan yangından onlarca araç kül oldu
Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi
YEREL HABERLER Evden kovulunca kapıyı kilitleyip kendine zarar verdi
Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis kurtardı
YEREL HABERLER Kendini odaya kitleyip boğazını keseceği sırada polis ...
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Aykut Kocaman’dan ayrılık sinyali
YEREL HABERLER Aykut Kocaman’dan ayrılık sinyali
Erol Bulut: “3 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “3 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz”
TTGA'nın Akdeniz temsilcileri Sili ve Yağcı oldu
YEREL HABERLER TTGA'nın Akdeniz temsilcileri Sili ve Yağcı oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X