AESOB Başkanı Dere’den yılbaşı alışverişinde merdivenaltı uyarısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yeni yılın esnaf ve sanatkarlara hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, “Yeni yılın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum" dedi. Dere, yılbaşı alışverişlerinde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız, merdivenaltı olarak tabir edilen, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için esnafımızı tercih edilmeli." diye konuştu.

2020’de esnaf ve sanatkarları daha güzel ve umutlu günlerin beklediğini vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Geçtiğimiz yıllarda sosyal ve ekonomik alanlar başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemiz ve milletimiz birçok zorluğa göğüs gerdi. 2020 yılının teşvik ve desteklemelerle, birlik ve beraberlik içerisinde, eşit rekabet koşullarında, daha umutlu bir yıl olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



"Merdivenaltına dikkat”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, yılbaşı alışverişlerinde esnaf ve sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız, merdivenaltı olarak tabir edilen, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için esnafımızı tercih edilmeli. Çünkü denetimsiz ve kontrolsüz merdivenaltı ürünlerin aksine esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun olarak satışlarını gerçekleştiriyor. Esnafımız kendi yemediğini veya kullanmayacağı bir ürünü zaten vatandaşımıza da satmaz. Yeni yıla içimiz rahat girmek için hazırlıklarını tamamlamış ve müşterisini bekleyen esnafımızdan alışveriş yapılmalı" dedi.



"Kepenkler ardına kadar açık”

Yeni yılda esnaf ve sanatkarların, Antalya’nın, ülkenin geleceği için, yeni başarılara ulaşmak için, birlik ve beraberliği sağlamlaştırmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Yeni yıla girerken vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kepenklerini ardına kadar açan tüm esnaf kardeşlerimize bol kazanç diliyor, alışverişlerini esnaflarımızdan yaparak evlerine ekmek götürmelerine vesile olan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Antalya’da 75 oda ve 82 bin esnafımızın bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak, 2020’in tüm hemşerilerime sağlık, mutluluk, kardeşlik, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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