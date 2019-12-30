Başkan Tütüncü: “Kadınlar bizim değerlimiz”

Kepez Belediyesi’nin ilçe hanımları için ücretsiz düzenlediği Kadınlar Matinesi, yine büyük ilgi gördü. Kadınlar matinesine katılan Başkan Tütüncü, “Kadınlar bizim en değerlimiz” dedi.

Kepez’in kadınlarını buluşturan ‘Kadınlar Matinesi’ Sine Düğün Salonu’nda yapıldı. Kepez Belediyesi’nin her ay farklı bir mahallede düzenlediği matine, yine yüzlerce kadını buluşturdu. Kadınlar Matinesi’nde sahne alan ses sanatçısı Elnur’un şarkıları ile Kepezli kadınlar doyasıya eğlenme imkanı buldu. İlçedeki tüm hanımların davet edildiği matineye, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de katıldı. Yoğun katılımlarından dolayı hanımlara teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Ne güzel bizi düzenlediğimiz hiçbir etkinlikte yalnız bırakmıyorsunuz. Kepez, Kepez’in kadınlarıyla çok daha güçlü. Kadınlar bizim en değerlimiz” dedi.

Tütüncü, kadınları buluşturan etkinlikler düzenleyen Kadın Koordinasyon Merkezi’ne de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tütüncü, matine de kadınların istek ve dileklerini de dinledi.

ANTALYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.