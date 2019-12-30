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Kepez’e 2019’da 28 park

İHA

Bu yılın son park çalışmasını Habibler mahallesinde başlatan Kepez Belediyesi, 2019'da 28 adet yeni park inşa etti.

Kepez’e 2019’da 28 park

Bu yılın son park çalışmasını Habibler mahallesinde başlatan Kepez Belediyesi, 2019’da 28 adet yeni park inşa etti.
‘Yeşil Seferberliği’ başlatan Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine nefes alabileceği bir yeşil alan daha armağan ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mülkiyet ve imar problemlerinin çözülmesinden sonra gecekonduların yerini site tarzı modern konutların aldığı Habibler Mahallesi’nde park çalışması başlattı. Yeni park, Habibler Cumartesi Kapalı Pazarı’nın yanında 6 bin metrekarelik alana yapılıyor. Etrafı bordür taşlarıyla çevrilen park alanının toprak tesviyesi tamamlandıktan sonra parkın yeşillendirme ve mobilyalarının yerleştirilmesi çalışmalarına geçilecek. Mahalle sakinlerinin dinlenme, spor ve yeşil alan ile çocukların oyun alanı ihtiyaçlarını karşılayacak olan parkta, üzeri kapalı ahşap oturma yerleri, çocuk oyun elemanları, açık hava spor aletleri, basketbol sahası olacak. Çim ekilecek olan parka, çeşitli türde bitki ve ağaç da dikilecek. Bu yılın son park çalışmasını Habibler Mahallesi’nde başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2019’da Kepez’e 28’i yeni park, 8’i de tadilat olmak üzere 70 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

“Çocukların geleceğine yeşil bir Kepez bırakıyoruz”
Yeşil alan yatırımında başarılı bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Daha yeşil bir Kepez için çalışan personelimi, emeklerinden dolayı kutluyorum. Yeşil alan üretiminde tarih yazan bir belediyeyiz. Kepez’e 11 yılda tam 3 milyon 200 bin metrekare yeni yeşil alan, 400’e yakın mahalle parkı, 6 tane de temalı park kazandırdık. İlçemize 735 bin ağaç diktik. Yaptıklarımızı yeterli görmedik ve bu yıl Kepez’de, yeşil seferberliği başlattık. Meydanlarımıza, caddelerimize, bahçelerimize Akdeniz’e özgü bitki ve ağaçlar dikiyoruz. Çok sevdiğimiz çocuklarımızın geleceğine yemyeşil bir Kepez bırakmakta kararlıyız. Bu kararlılık kapsamında 2019’da 28’i yeni park, 8’i de tadilat olmak üzere 70 bin metrekare yeşil ürettik. 2020’de bu rakımı daha da yukarılara çıkarmak için çalışacağız” açıklamasını yaptı.

ANTALYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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