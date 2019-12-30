Kemer Belediyesinden hastalara yardım eli

Kemer Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Belediye ekipleri, ilçede yaşayan bakıma muhtaç ve hasta yatağı ihtiyacı olan 2 vatandaşa hasta yatağı, 1 vatandaşa da tekerlekli sandalye temini sağladı. Beldibi’nden Çıralı’ya kadar zor durumdaki tüm vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam eden belediye ekipleri, kırsaldaki en uzak mahallelere kadar ihtiyaç sahiplerini tespit ederek, yaşamlarını kolaylaştırmak için tekerlekli sandalye ve hasta yatağı yardımında bulunmaya devam edeceklerini bildirdi. Ekipler, öte yandan, bir haftalık çalışmaları kapsamında 55 vatandaşa hastane aracı hizmeti vererek, 11 vatandaşın da ambulansla hastanelere sevkini sağladı.

ANTALYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.