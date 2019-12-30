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Ünlü Estetik ve Plastik Cerrah Özkan’a eşinden duygulandıran doğum günü Prof. Dr. Ömer Özkan’a, aynı bölümün başkanı olan eşi Prof. ...

İHA

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada ise kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'a, eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından düzenlenen doğum gününde duygusal anlar yaşandı. 49 yaşında giren Ömer Özkan'a hitap ederken duygulanan Özlenen Özkan, eşine plastik cerrahın Da Vinci'si olarak baktığını kaydetti.

Ünlü Estetik ve Plastik Cerrah Özkan’a eşinden duygulandıran doğum günü Prof. Dr. Ömer Özkan’a, aynı bölümün başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan sürpriz doğum günü Eşine hitaben konuşan Özlenen Özkan duygusal anlar yaşadı Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Ömer Özkan'a plastik cerrahın Da Vinci'si olarak bakıyorum"

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyada ise kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan’a, eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından düzenlenen doğum gününde duygusal anlar yaşandı. 49 yaşında giren Ömer Özkan'a hitap ederken duygulanan Özlenen Özkan, eşine plastik cerrahın Da Vinci'si olarak baktığını kaydetti.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan için, aynı bölümün başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi. Hastane toplantı odasında düzenlenen etkinliğe doktorlar, öğretim üyeleri, bölüm personeli, yüz nakli olan ve nakil bekleyen hastalar katıldı. Özkan’a, pasta kesimi öncesi yüz nakli, çift kol nakli ve nakil bekleyen hastaların doğum günü mesajları sinevizyondan aktarıldı. 49 yaşına giren Özkan, daha sonra pastasının mumlarını üfledi. Özlenen Özkan, eşi Ömer Özkan'a içinde makas bulunan plaket takdim etti. Özkan'a ekibi tarafından ise zeytin ağacı hediye edildi.

"Plastik cerrahın Da Vinci'si"
Etkinlikte konuşan Özlenen Özkan, “Bu aslında teşekkür toplantısıydı. Hocam iyiki doğdunuz, iyiki plastik cerrah olmuşsunuz. 2002’den bu yana sizi tanıyorum, size plastik cerrahın Da Vinci’si olarak bakıyorum size. Bir insan neden rahim nakli yapan çok çılgın olduğu için muhtemelen. Dünyada Almanya’da ABD’de,Çekya’da bebeğini koklayan hastalar varsa bu sizin sayenizde. Sizi 2002’den beri tanımak çok büyük şeref benim için. Hayata bakış açısından da çok şey öğrendim sizden. Ondan vazgeçmemeyi öğrendim. İyiki varsın. Çok teşekkür ediyoruz. Hala yapacağın çok şey var. Allah sana uzun ömürler versin" diye konuştu.

"Mesajlar güzel oldu"
Eşinin ve hastalarının mesajıyla duygusal anlar yaşayan Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Aslında bugün izinliydim. Tahmin etmedim böyle şeyi. Buradaki her insanla birlikte olmaktan çok mutluyum. Çok büyük sürpriz oldu benim için. Zeytin ağacı ve hastalarımın mesajları da güzel oldu" dedi.

ANTALYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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