Antalya’da sahile dev demir platform vurdu Tonlarca ağırlığındaki demir platformun ne olduğu anlaşılamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da başlayan gün boyunca başlayan sağanak nedeniyle denizlerde dalga boyu arttı.

Kahyalar Sahiline vuran tonlarca ağırlığındaki demir platform görenleri şaşkına çevirdi. Ne olduğu ve nereden geldiği belli olmayan platformun ne zaman karaya vurduğu da bilinmiyor. Mahalle sakinleri konuyu yetkililere bildirdiklerini belirterek kaldırılmasını talep etti.

Sağanakla birlikte çevrede bulunan tarım arazilerinin de su altında kaldığı görüldü.

ANTALYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.