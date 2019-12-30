Antalya'da deri tamir atölyesinde çıkan yangında tamir için getirilen ürünler zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan deri tamir atölyesinde yangın çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken, tamir için getirilmiş 80100 adet ürünün zarar gördüğü bildirildi. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi.
ANTALYA
30 Aralık 2019 Pazartesi
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