Deri tamir atölyesinde yangın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Deri tamir atölyesinde yangın

İHA

Antalya'da deri tamir atölyesinde çıkan yangında tamir için getirilen ürünler zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan deri tamir atölyesinde yangın çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken, tamir için getirilmiş 80100 adet ürünün zarar gördüğü bildirildi. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi.

ANTALYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın Hücre evlerinde saklanan 3 firari şahısın da aralarında bulunduğu toplam 44 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ'nün hücre evine baskın Hücre ...
Okul çevrelerinde güvenlik uygulaması
YEREL HABERLER Okul çevrelerinde güvenlik uygulaması
Başkan Esen: “Kazanan Konyaaltı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Kazanan Konyaaltı olacak”
Öğrencilerin Emniyet Müdürlüğüne İngilizce ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerin Emniyet Müdürlüğüne İngilizce ziyareti
Antalya’da yılbaşı akşamı 5 bin 230 personel görev başında olacak
YEREL HABERLER Antalya’da yılbaşı akşamı 5 bin 230 personel görev ...
ANFAŞ'tan Uysal'a yeni yıl fuar daveti
YEREL HABERLER ANFAŞ'tan Uysal'a yeni yıl fuar daveti
Yurt yolu kardan kapanan öğrencilerin kar sevinci Yurt yolu belediye ekipleri tarafından açıldı
YEREL HABERLER Yurt yolu kardan kapanan öğrencilerin kar ...
Elmalı’da mahsur kalan hastalar Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı Kar 50 santimi buldu
YEREL HABERLER Elmalı’da mahsur kalan hastalar Büyükşehir ekipleri ...
Antalya’da sahile dev demir platform vurdu Tonlarca ağırlığındaki demir platformun ne olduğu anlaşılamadı
YEREL HABERLER Antalya’da sahile dev demir platform vurdu Tonlarca ...
Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek’le kutladı
YEREL HABERLER Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek’le kutladı
Prof. Dr. Ömer Özkan'a sürpriz doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ömer Özkan'a sürpriz doğum günü kutlaması
Reflü hastalarının yemek borusu kanserine yakalanma riski yüksek Gastroenteroloji Uzmanı Uz. Dr. Fatih Yüksel Işıksal: “Reflü yemek borusu kanserine dönüşebilir" "Çiğ sarımsak, çiğ soğan, mercimek, baharat ve yağda kızartılmış yiyeceklerden uzak durun"
YEREL HABERLER Reflü hastalarının yemek borusu kanserine yakalanma ...
Alanyaspor ürünleri ortaokul öğrencilerine dağıtıldı
YEREL HABERLER Alanyaspor ürünleri ortaokul öğrencilerine dağıtıldı
TÜROFED Başkanı Çorabatır TTGA'ya seçilen 9 turizmciyi kutladı
YEREL HABERLER TÜROFED Başkanı Çorabatır TTGA'ya seçilen 9 ...
Ünlü Estetik ve Plastik Cerrah Özkan’a eşinden duygulandıran doğum günü Prof. Dr. Ömer Özkan’a, aynı bölümün başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan sürpriz doğum günü Eşine hitaben konuşan Özlenen Özkan duygusal anlar yaşadı Prof. Dr. Özlenen Özkan: "Ömer Özkan'a plastik cerrahın Da Vinci'si olarak bakıyorum"
YEREL HABERLER Ünlü Estetik ve Plastik Cerrah Özkan’a eşinden ...
Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale etme fırsatım bile olmadı
YEREL HABERLER Öldürülen müteahhidin doktor kızı: Babama müdahale ...
Çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında
Antalya’da müteahhidi öldüren sanığa müebbet hapis Maktulün doktor kızı: “Bir insan bu kadar acımasızca katledilemez”
YEREL HABERLER Antalya’da müteahhidi öldüren sanığa müebbet ...
Kemer Belediyesinden hastalara yardım eli
YEREL HABERLER Kemer Belediyesinden hastalara yardım eli
Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 25 santime ulaştı, elektrikler kesildi
YEREL HABERLER Antalya 'nın Korkuteli ilçesinde kar kalınlığı 25 ...
Antalya'da kar sebebiyle evinde mahsur kalan hasta böyle kurtarıldı Kanser hastası için iş makineleri yolları açtı 112 Acil Sağlık ekipleri, sedye ile 200 metre taşıdıkları yaşlı adamı ambulansa getirdi
YEREL HABERLER Antalya'da kar sebebiyle evinde mahsur kalan hasta ...
Gereksiz antibiyotik kullanımı yarardan çok zarar veriyor
YEREL HABERLER Gereksiz antibiyotik kullanımı yarardan çok zarar ...
Başkan Tütüncü'den yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü'den yeni yıl mesajı
Başkan Uysal: "İyilikler kazansın"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "İyilikler kazansın"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X