ALKÜ Rektörü Kalan: " 2020’de hedeflerimize emin emin adımlarla yürüyeceğiz"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ olarak 2020’de hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyerek başarılı bir yıl geçireceğini söyledi.

Rektör Kalan; “2015 yılında kurulan Üniversitemiz, bugün neredeyse beşinci yılını kutlayacak. Üniversiteler için beş yıl çok kısa bir zamandır ama bayrağı devir aldığım dört aylık zaman diliminde bile tüm personelimiz ile Üniversitemiz adına önemli mesafeler kat ettiğimize yürekten inanıyorum. 2020 yılında da emin adımlarla yürümeye devam ederek bilimsel araştırmalar, özgün ve nitelikli yayınlara devam edeceğiz. Bilgi üreten ve üretilen bilgiyi ülkenin yararına kullanmayı amaçlayan ALKÜ olarak önemli ve kalıcı çalışmalara imza atacağız” dedi.

Bilimsel ve kültürel faaliyetlerinin yanında üniversitelerin bulunduğu bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmekle de mükellef olduğunu ifade eden Rektör Kalan, 2019’da olduğu gibi 2020 yılında da bu doğrultuda çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Rektör Kalan yeni yılda yapılması planlanan projelere kısaca değinerek; “Eğitim ve Araştırma Hastanesi vizyonu açısından da önemli bir yere sahip olan kalp merkezinde son aşamaya geldik. Yine ek olarak; Alanya Sağlık Turizmi Derneği ile ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin işbirliği kapsamında, “Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi” ile üniversitemizde kurulması kararlaştırılan “Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Eğitim Merkezi” ile “Sağlık Turizmi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hayata geçmesi çalışmalarımız arasındadır. Alanya’mıza kazandırmak istediğimiz bir diğer kalıcı hizmet ise Alanya Kalesi’nde Cumhurbaşkanlığına bağlı, üniversitemiz ile işbirliği içerisinde Selçuklu Araştırma Merkezi’nin kurulmasıdır. 2013 yılından itibaren TÜBİTAK tarafından desteklenen yapılar haline gelen Teknoloji Transfer Ofisini Üniversitemiz bünyesinde oluşturma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine bir diğer çalışmamız Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklarının öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Kariyer ve Girişimcilik Koordinatörlüğü’dür. Bunların yanı sıra geçmiş yıllarda gerçekleştirilen sempozyumlar, sergiler, konserler, kongreler, paneller, ve daha birçok etkinlikler 2020 yılında da devam ederek gerek akademik dünyada gerekse şehrimizin sosyalkültürel yapısı yönünden gelişmesine katkı sağlamaya devam edecektir” diye konuştu.

Rektör Kalan, 2020 yılının tüm dünya ve insanlık için, sağlıklı, huzurlu, şiddetten ve çatışmalardan uzak, sulh ve güvenin egemen olduğu, başarılı bir yıl olması temennisinde bulunarak “Herkese mutlu bir yıl dilerim” dedi.

ANTALYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:37

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