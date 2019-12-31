Antalyaspor, Tomas ile yolları ayırdı

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Antalyaspor’da, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Antalyaspor’da 15 Kasım'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Tomas da kötü gidişata engel olamadı. Kırmızıbeyazlıların başında 6 maça çıkan, Tomas, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Düşme hattının içinde bulunan Akdeniz ekibinde yönetim, 43 yaşındaki antrenör ile yapılan görüşme neticesinde sözleşmenin karşılıklı feshine karar verdi.

Kulübün kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

ANTALYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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