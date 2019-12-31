Döşemealtı'ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu

Antalya Geleneksel ve Görsel Sanatlar Kültür Derneği üyesi Ali Aytuğ'un yönetmenliğini yaptığı ''PijamaBir Nişan Hikayesi '' isimli tiyatro oyunu Döşemealtı halkının beğenisine sunuldu. İlçede yaşayan tiyatro gönüllülerinden oluşturulan tiyatro ekibi ilk oyunuyla izleyicilerden tam not aldı.

Antalya Geleneksel ve Görsel Sanatlar Kültür Derneği tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçede yaşayan tiyatro gönüllüsü vatandaşlardan oluşturulan tiyatro ekibi, ilk gösterisini sahneledi. Ali Aytuğ'un yönetmenliğini yaptığı ''Pijma Bir Nişan Hikayesi '' Yeşilbayır Yeşilpark Kültür Merkezi'nde ilçe halkının beğenisine sunuldu.

Bir nişan öncesi erkek ve kız tarafı arasındaki diyalogları esprili bir dille sahneleyen tiyatro gönülleri izleyenlerden tam not aldı. Tiyatroda izleyiciler arasında Belediye Başkan Vekili Arzu Yıldırım, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri de yerini aldı.

Yönetmen Ali Aytuğ,"Tiyatro gönüllüsü arkadaşlarımızla 1 ayı aşkın süredir çalışıyoruz. Arkadaşlarımız çok emek verdi. Tiyatro gönüllüsü arkadaşlarımızın birçoğu ilk kez sahneye çıkmasına rağmen çok başarılıydı. Tiyatroda görevli arkadaşlarımızın yanı sıra bizlere sürekli destek olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e teşekkür ediyorum" dedi.

''PijamaBir Nişan Hikayesi isimli komedi oyunu, 10 Ocak 2020'de Yeşilbayır Yeşilpark Kültür Merkezi'nde yeniden sahne alacak.

ANTALYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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