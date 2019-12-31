Yeni spor tesisleri müjdesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü’yle gerçekleştirilen protokol imza töreninde, 5 yeni spor tesisini daha bu dönemde Antalya’ya kazandıracaklarını belirterek “Ve tüm tesislerimizin bağlanacağı bir olimpik tesisin inşaatı önümüzdeki aylarda başlayacak. Örnek bir spor altyapısı, örnek bir tesisleşme ve sporcu yetiştirme modelimizi var” dedi.

Muratpaşa Belediyesi ve belediyenin adını taşıyan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü arasında işbirliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine Belediye Başkanı Uysal, Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Kulüp Başkan Yardımcıları Özcan Yılmaz, Özgür Güngör ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Öztürk, Bülent Ataş ve Hüseyin Öztaş katıldı.

Kulüp Başkanı Şimşek, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübünün en büyük destekçisinin adını taşıdığı Muratpaşa Belediyesi olduğunu belirterek Uysal’a destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Şimşek, en geniş anlamda hedefini çocukların ve gençlerin iyi birer vatandaş ve sporcu olmalarını sağlamak olarak ortaya koyan protokolün Uysal’ın kulübe olan desteğinin ifadesi olduğunu belirtti. Şimşek, şöyle konuştu:

“Bizler de Muratpaşa Belediyesi’nin sportif anlamdaki vizyonuna uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunun sözünün veriyoruz. Kulübümüzü, Başkanımızın toplumcu spor anlayışı doğrultusunda yine belediyemizle koordineli bir şekilde sportif çalışmaların sürdürülmesi için elimizden geldiği kadar desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah, hep beraber hem Belediyemizin hem de kulübümüzün adını daha da yücelteceğiz.”



Örnek model

Başkan Uysal ise çok kısa bir süre Muratpaşa Belediyesi ve Antalyaspor arasında bir işbirliğinin protokolünü imza altına aldıklarını hatırlatarak “Şimdi Muratpaşa Belediyespor’umuzla bir işbirliği protokolü imzalıyoruz. Muratpaşa Belediyemizin adını taşıyan kulübümüz, her yerde, girdiği her branşta toplumcu bir anlayışla hizmet eden ve yüzümüzü ağartan bir yapıdır” diye konuştu. Kulübün gerek liglerde mücadele eden takımları gerekse sporun tabana yayılması ve amatör sporların geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarının örnek düzeyde olduğuna dikkat çeken Uysal, şunları söyledi:

“Muratpaşa’mızda, bilindiği gibi, geçmiş 5 yılda 7 spor salonunu devreye soktuk. Şimdi 5 spor salonu daha planlamamız var. Bunların hepsinin birden bağlanacağı bir olimpik tesis inşaatı önümüzdeki aylarda başlayacak. Dolayısıyla, gerçek ve örnek bir spor altyapısı, kitle sporları ve kitle sporlarından yetişecek yıldız oyuncularımızın oynayabileceği bir tesisleşme, sporcu yetiştirme modelimizi var. Amatör sporlarda yabancı transferine prensip olarak doğru bakmıyoruz. İlim, irfan amaçlı hoca transferi belki söz konusu olabilir ama hazır sporcuları, amatör sporlarda dışardan transfer etmenin ülke sporuna bir yararı yok. Kendi çocuklarımıza şans verip onları büyütmemiz, yükseltmemiz, dünya standardında çalıştırmamız ve dünya standardında sporcu haline getirmemiz gerekiyor. Doğrusu budur. Biz de doğrusunu yapmaya gayret ediyoruz.”

ANTALYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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