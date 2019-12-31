Hayvanat Bahçesi 1 yılda 570 bin kişiyi ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayvanat Bahçesi 1 yılda 570 bin kişiyi ağırladı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 2019 yılında ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat Bahçesini yıl boyunca toplam 570 bin 256 kişiyi ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 2019 yılında ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanat Bahçesini yıl boyunca toplam 570 bin 256 kişiyi ağırladı.
Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, büyük ilgi görüyor. 570 dekar alan üzerine kurulu olan hayvanat bahçesi, yaklaşık 144 türde bin 486 hayvana ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde midilli atları, kaplanlar, zebralar, şempanzeler, kangurular, aslanlar, yılanlar, kaplumbağalar ve kuş türleri en fazla ilgi çeken hayvanların başında geliyor.
7'den 70'den her yaş grubundan vatandaş ile yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Hayvanat Bahçesi, 2019 yılında 570 bin 256 kişi tarafından ziyaret edildi. Antalyalılar doğa ile iç içe yer alan, hayvanlara geniş yaşam alanı sunan hayvanat bahçesinde aileleriyle birlikte keyifli zaman geçiriyor.
Hayvanat bahçesine gelen misafirler isterlerse bahçe girişinde oluşturulan 12 bin metrekarelik mesire alanında kamelyalarda piknik yapabiliyor. Hayvanların doğal ortamını aratmayan barınakları, renkli peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş yollarıyla ziyaretçilerini ağırlayan hayvanat bahçesi yeni yılda da konuklarını bekliyor.

ANTALYA

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya Belediyesi yılbaşına hazır
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi yılbaşına hazır
Hortum Manavgat'ı yıktı geçti Antalya'da etkili olan hortum bir çok iş yerini yerle bir ederken, binaların çatılarını yüzlerce metre ileriye fırlattı Akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesi, hortumun etkisiyle havalanıp yanında bulunan kamyona çarptı Tır dorsesinin savrulması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Restoran ve seyyar manavı yerle bir eden hortum, muz serasında da büyük çapta hasara yol açtı Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, havanın aydınlanmasının ardından jandarma ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileriyle birlikte zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Hortum Manavgat'ı yıktı geçti Antalya'da etkili olan ...
Antalya’da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Antalya’da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ...
Döşemealtı Belediyesi’nden personele ve okullara diş sağlığı desteği
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi’nden personele ve okullara diş ...
Kepezli çocukların doğum günü heyecanı
YEREL HABERLER Kepezli çocukların doğum günü heyecanı
Manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara yol açtı
YEREL HABERLER Manavgat'ta aynı anda çıkan hortumlar zarara yol açtı
Bu gece ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Bu gece ulaşım ücretsiz
Konyaaltı Belediyesi karla kaplanan yolları açıyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi karla kaplanan yolları açıyor
Yeni spor tesisleri müjdesi
YEREL HABERLER Yeni spor tesisleri müjdesi
Yunanistan, Dünya Barış Köyü projesinden çıkarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan, Dünya Barış Köyü projesinden çıkarıldı
Döşemealtı'ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu
YEREL HABERLER Döşemealtı'ndaki gönüllülerden "Pijama" tiyatrosu
Muratpaşa personeline motosiklet eğitimi
YEREL HABERLER Muratpaşa personeline motosiklet eğitimi
Antalyaspor, Tomas ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Tomas ile yolları ayırdı
Köy pazarında panayır havası yaşanıyor
YEREL HABERLER Köy pazarında panayır havası yaşanıyor
Antalya’nın 2019 yılı Kasım ayı ihracatı 111 milyon dolar
YEREL HABERLER Antalya’nın 2019 yılı Kasım ayı ihracatı 111 milyon ...
Serik'te devre arası kamp hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Serik'te devre arası kamp hareketliliği başladı
Antalyaspor'da Tomas dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Tomas dönemi sona erdi
Yabancıya konut satışında rekor
YEREL HABERLER Yabancıya konut satışında rekor
Çift kol nakilli Yusuf, 'Kollarım yaşayacak mı' korkusunu yendi
YEREL HABERLER Çift kol nakilli Yusuf, 'Kollarım yaşayacak mı' ...
Sokak köpeği süs köpeğini parçaladı
YEREL HABERLER Sokak köpeği süs köpeğini parçaladı
Yerel Yönetimler Derneğinde atama
YEREL HABERLER Yerel Yönetimler Derneğinde atama
ALKÜ Rektörü Kalan: " 2020’de hedeflerimize emin emin adımlarla yürüyeceğiz"
YEREL HABERLER ALKÜ Rektörü Kalan: " 2020’de hedeflerimize emin emin ...
Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü
YEREL HABERLER Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü
Hasan Çavuşoğlu: “İlk yarıda hesapta olmayan puanlar kaybettik” Hasan Çavuşoğlu sezonun ilk yarısını değerlendirdi
YEREL HABERLER Hasan Çavuşoğlu: “İlk yarıda hesapta olmayan puanlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X