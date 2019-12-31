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Hortum Manavgat'ı yıktı geçti Antalya'da etkili olan hortum bir çok iş yerini yerle bir ederken, ...

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan hortum birçok iş yerini yerle bir ederken, binaların çatılarını yüzlerce metre ileriye fırlattı. AntalyaKonya yolu üzerinde Hacıobası Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesi, hortumun etkisiyle havalanıp yanında bulunan kamyona çarptı. Hacıobası Mahallesi'nde restoran ve seyyar manavı yerle bir eden hortum, Mehmet Kaplan isimli vatandaşa ait muz serasında da büyük çapta hasara yol açtı. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, havanın aydınlanmasının ardından jandarma ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileriyle birlikte...

Hortum Manavgat'ı yıktı geçti Antalya'da etkili olan hortum bir çok iş yerini yerle bir ederken, binaların çatılarını yüzlerce metre ileriye fırlattı Akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesi, hortumun etkisiyle havalanıp yanında bulunan kamyona çarptı Tır dorsesinin savrulması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Restoran ve seyyar manavı yerle bir eden hortum, muz serasında da büyük çapta hasara yol açtı Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, havanın aydınlanmasının ardından jandarma ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileriyle birlikte zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece etkili olan hortum birçok iş yerini yerle bir ederken, binaların çatılarını yüzlerce metre ileriye fırlattı. AntalyaKonya yolu üzerinde Hacıobası Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesi, hortumun etkisiyle havalanıp yanında bulunan kamyona çarptı. Hacıobası Mahallesi'nde restoran ve seyyar manavı yerle bir eden hortum, Mehmet Kaplan isimli vatandaşa ait muz serasında da büyük çapta hasara yol açtı. Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, havanın aydınlanmasının ardından jandarma ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileriyle birlikte zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yılın son günü hortuma yakalandılar
Manavgat 2019 yılının son gününde hortum felaketi yaşadı. D400 Karayolu üzerinde bulunan Kızılot Mahallesi'nden başlayıp, Hacıobası ve Doğançam mahallelerinde etkili olan hortum birçok iş yerinde hasara yol açtı. Kızılot Mahallesi'nde bir otel lojmanı ve bazı evlerin çatılarına zarar veren hortum, en fazla Hacıobası Mahallesi'nde ve D400 Karayolu üzerinde Tekandız mevkiinde etkili oldu.

Tonlarca ağırlıktaki tır dorsesini savurdu
Hacıobası Mahallesi'nde AntalyaKonya karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun içerisinde bulunan lokantanın çatısı uçarken, lokantanın bitişiğinde bulunan ve personellerin yatakhane olarak kullandığı konteyner parçalara ayrıldı. Konteynerde yatmakta olan 2 personel şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Lokantada bulunan iş yeri sahibinin oğlu ve 2 müşteri kendilerini yere atarak kurtuldu. Akaryakıt istasyonunda geceyi geçirmekte olan bir tırın dorsesi hortumla havalanırken, yanında bulunan diğer kamyonlar sayesinde devrilmekten kurtuldu. Hortumun şiddeti ve tırın savrulma anı, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.
Tesisin girişinde bulunan seyyar manav yerle bir olurken, seyyar manavın yanındaki traktör römorku tarlaya uçtu. Buzdolapları ve diğer dolaplar hortumun etkisiyle yolun karşısında bulunan ormanlık alana ve ağaçların tepesine çıktı. Akaryakıt istasyonunun yakınında bulunan bir muz tesisi hortumdan büyük ölçüde etkilenirken, seranın büyük bölümü tamamen yıkıldı.

Düğün salonunun çatısı uçtu
Tekandız mevkiinde bulunan düğün salonu ve çevresindeki tesisler hortumdan nasibini aldı. Düğün salonu ve bitişiğindeki meşrubat deposunun çatısı dev bloklar halinde yüzlerce metre ileriye savrulurken, tesislerin yakınında bulunan tarla saç ve profil demirleriyle doldu. En büyük zarar ise yol kenarında bulunan söve fabrikasında yaşandı. Profil ve sac olan dev tesis hortumun ardından tamamen çökerken, çatısında bulunan sac ve profiller yüzlerce metre uzağa gitti.

Kaymakam zarar gören bölgelerde inceleme yaptı
Havanın aydınlanmasının ardından Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, jandarma ve tarım ilçe müdürlüğü yetkilileriyle birlikte hortumdan zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Kısa bir açıklama yapan Yiğit, en büyük tesellinin can kaybı olmaması olduğuna dikkat çekerek, "Gerekli incelemelerin ardından neler yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz bunu araştıracağız" dedi.

ANTALYA

31 Aralık 2019 Salı

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