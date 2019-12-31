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Antalyaspor, Tomas ile yolların ayrıldığını duyurdu

İHA

Antalyaspor Kulübü, Teknik Direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor, Tomas ile yolların ayrıldığını duyurdu

Antalyaspor Kulübü, Teknik Direktör Stjepan Tomas ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Antalyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, 15.11.2019 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Teknik Direktör Stjepan Tomas ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ANTALYA

31 Aralık 2019 Salı

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