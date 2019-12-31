Kaş Belediyesinden ‘havai fişek’ açıklaması

Antalya’nın Kaş ilçesinde yılbaşı etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacağı bildirildi.
Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede yılbaşı kutlamalarında havai fişek kullanılmayacağı duyuruldu. İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen, gürültü kirliliğine ve özellikle kuşların zarar görmesine neden olan hava fişek kullanımına ilişkin açıklama, ilçedeki hayvan severler ve çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı.
ANTALYA
31 Aralık 2019 Salı
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