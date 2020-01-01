Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi Site içerisinde bir deponun demir parmaklıklarına asılı vaziyette kedi ölüsü bulundu Kedileri besleyen genç kadın, bazı site sakinlerinin kendisine kediler konusunda mobbing uyguladığını iddia etti

Arınç'tan damadı ile ilgili açıklamalara yanıt

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Antalya’da bir site içerisindeki deponun demir parmaklıklarına çelik telle asılmış halde kedi bulundu. Kedileri besleyen genç kadın, bazı site sakinlerinin kendisine bu yüzden mobbing uyguladığını iddia ederek, asılı haldeki kedisinin yanında uzun süre gözyaşı döktü.

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