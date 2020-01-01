Sevgi evlerindeki çocukların yeni yıl mutluluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sevgi evlerindeki çocukların yeni yıl mutluluğu

DHA

ANTALYA'daki Sevgi Evleri'nde yaşayan 6-9 yaş arasındaki çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi. Masal kahramanlarının da yer aldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.

ANTALYA'daki Sevgi Evleri'nde yaşayan 6-9 yaş arasındaki çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi. Masal kahramanlarının da yer aldığı etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 54 çocuk, Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde bir pastanede yeni yılı kutladı. Masal kahramanları maskotlarının bulunduğu etkinlikte, çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı. Özel şov gösterilerinin de olduğu etkinlik sonunda çocuklara yeni yıl hediyeleri verildi.
Etkinliği gerçekleştiren iş insanı Özcan Varlı (38), yeni yıla mum maytapla değil, çocukların gözlerindeki mutluluk ışığını yakarak girmek istediklerini söyledi. Varlı, "Onların kimsesiz değil, hepimizin çocukları olduğunu  hissettirmek için bu etkinliği gerçekleştirdik. Hep birlikte yeni yılı kutladık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılın ilk gününde denize girdiler
YEREL HABERLER Yılın ilk gününde denize girdiler
Yerleşik yabancılar 2020’yi yüzerek karşıladı
YEREL HABERLER Yerleşik yabancılar 2020’yi yüzerek karşıladı
Antalya 2019’u 15 milyon turist rekoruyla kapattı Kente gelen turist sayısı 14 milyon 907 bin 862 oldu
YEREL HABERLER Antalya 2019’u 15 milyon turist rekoruyla ...
Öykü Arin'in yeni yıl dileği: Herkes donör olsun, eğlensin çok mutlu olsun
YEREL HABERLER Öykü Arin'in yeni yıl dileği: Herkes donör olsun, ...
Kediyi çelik telle asarak öldüren şüpheliyi, özel ekip arıyor
YEREL HABERLER Kediyi çelik telle asarak öldüren şüpheliyi, özel ...
Kar yağmayan ilçeye çocucuklar için kamyonlarla kar getirildi
YEREL HABERLER Kar yağmayan ilçeye çocucuklar için kamyonlarla kar ...
Muratpaşa Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi’nin proje çalışmaları tamamlandı Muratpaşa’dan 2020’de dev proje
YEREL HABERLER Muratpaşa Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi’nin proje ...
Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı Aldığı aşırı alkol nedeniyle sokak ortasında sızıp kalan şahsı polis ne yaptıysa uyandıramadı Yüzüne su dahi dökülen şahıs uyanmayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı Aldığı ...
Kumluca’da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası
YEREL HABERLER Kumluca’da seracılık programı öğrencileri sebze ...
Antalyaspor'da Nazım Sangare fırtınası
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Nazım Sangare fırtınası
50 bin lira değerinde sigara çalan hırsızlar kaçamadı Bir iş yerinden 50 bin lira değerinde 5 bin 337 paket sigara çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 50 bin lira değerinde sigara çalan hırsızlar ...
Kar görmeyen çocuklar için kamyonlarla kar getirildi Belediyenin 'Kar' anonsuyla çocuklar meydana akın etti İlk kez kar gören çocuklar, kar tepelerinden inmedi
YEREL HABERLER Kar görmeyen çocuklar için kamyonlarla kar ...
ASSİM platformları doğa yürüyüşünde
YEREL HABERLER ASSİM platformları doğa yürüyüşünde
En güzel yeni yıl kutlaması
YEREL HABERLER En güzel yeni yıl kutlaması
Osmanlı batığından altın paralar ve mücevher çıktı
YEREL HABERLER Osmanlı batığından altın paralar ve mücevher çıktı
Antalya´da denizin dibi atıkla dolu
YEREL HABERLER Antalya´da denizin dibi atıkla dolu
Baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin vasiyetiyle eline geçti
YEREL HABERLER Baba yadigarı dövme bıçaklar, müşterisinin ...
Antalya’da yeni yıl kutlamaları Antalya’da 2020 heyecanı, meydanda yaşandı
YEREL HABERLER Antalya’da yeni yıl kutlamaları Antalya’da 2020 ...
2020'yi denizde karşıladılar
YEREL HABERLER 2020'yi denizde karşıladılar
2020’yi denizde yüzerek karşıladılar 'Yaz Kış Denize Girenler' grubu geleneği bozmadı
YEREL HABERLER 2020’yi denizde yüzerek karşıladılar 'Yaz Kış Denize ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan aile fotoğraflı yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan aile fotoğraflı yeni ...
Vali Karaloğlu, KGYS’den kent güvenliğini kontrol etti Antalya Valisi Münir Karaloğlu: “Ümidimiz odur ki; 2020 yılını da yine huzur, mutlulukla karşılayacağız”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, KGYS’den kent güvenliğini kontrol ...
Vali Karaloğlu'ndan, Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan, Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi
Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına boğuldu Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi Site içerisinde bir deponun demir parmaklıklarına asılı vaziyette kedi ölüsü bulundu Kedileri besleyen genç kadın, bazı site sakinlerinin kendisine kediler konusunda mobbing uyguladığını iddia etti
YEREL HABERLER Beslediği kediyi o halde görünce gözyaşlarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X