Özge'nin yaşı büyüdükçe yeni protez gerekiyor

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ANTALYA'da, sol bacağını yanlış müdahale sonucu kaybettiği öne sürülen, babasının kendi imkanlarıyla yaptığı protezle yürümeye başlayan Özge Yıldırım (7), ailesi ile birlikte yeni yaşını kutladı. Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım (39), yardımseverlerden toplanan para ile alınan protezin Özge büyüdükçe, küçük geldiğini, değişmesi gerektiğini söyledi.

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