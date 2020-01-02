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'Kullanıcıyım' dedi, tahlilde uyuşturucu çıkmayınca 12,5 yıl hapse çarptırıldı

DHA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından yakalanan Ahmet Nuhoğlu'nun (35) üzerinde 1,3 gram eroin ve 1,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullandığını iddia eden Ahmet Nuhoğlu'na, idrar örneğinde uyuşturucuya rastlanılmaması nedeniyle 'uyuşturucu ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde polis tarafından yakalanan Ahmet Nuhoğlu'nun (35) üzerinde 1,3 gram eroin ve 1,9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullandığını iddia eden Ahmet Nuhoğlu'na, idrar örneğinde uyuşturucuya rastlanılmaması nedeniyle 'uyuşturucu ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.
Manavgat'ta geçen 17 Haziran'da şüphe üzerine polis tarafından durdurulan otomobilde bulunan ve ilçede bir otelde terzilik yapan Ahmet Nuhoğlu'nun üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, 1,3 gram eroin ve 1,9 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. Nuhoğlu, polisteki sorgusunda, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyledi. İşlemleri tamamlanan Ahmet Nuhoğlu sevk edildiği Manavgat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.
PATOLOJİ RAPORUNDA EROİN ÇIKMADI
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Ahmet Nuhoğlu'nun, uyuşturucu madde satmadığı, uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kullanmak için üzerinde yakalanan uyuşturucu maddeleri 500 liraya aldığını söylediği anlatılarak, "Şüphelinin üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin farklı miktarlarda ve farklı türde uyuşturucu maddeler olması nedeniyle şüphelinin bu maddeleri kullanmak amacıyla üzerinde bulundurduğu hususunun kabul edilemeyeceği, yerleşik Yargıtay kararlarının da bu yönde olduğu, şüphelinin kullanıcı olduğu anlaşılmış ise de bu durumda sadece kullandığı uyuşturucu türünü üzerinde bulundurması gerektiği ancak şüphelinin idrar örnekleri üzerinde yapılan incelemede şüphelinin idrarında esrar, amfetamin metamfetamin (amfetamin türevleri) tespit edilmesine rağmen üzerinde bulundurduğu anlaşılan eroin maddesine ait olan metabolitlere rastlanılmadığının anlaşıldığı, bu durumda şüphelinin üzerindeki eroini kullanmadığı, kullanmak amacıyla değil satış amacıyla satın aldığı hususunun kabulü gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
'500 LİRA VERMİŞTİM'
Şüphelinin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davaya ilişkin duruşmada tutuklu sanık Ahmet Nuhoğlu ve avukatı hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Ahmet Nuhoğlu, 20112012 yılından beri uyuşturucu kullandığını söyledi. Mardin'den kan davası nedeniyle geçen sene Manavgat'a geldiğini ve bir otelde terzi olarak çalıştığını anlatan Nuhoğlu, "Ben uyuşturucu maddeleri yakalandığım gün Antalya Zeytinköy'den aldım, aldığım şahsı ismen bilmiyorum. 10 gram eroin, 4 gram kristal aldım, karşılığında 500 TL verdim ama zaten aldığım miktar daha da düşükmüş. Ben kimseye uyuşturucu madde satmadım, temin etmedim, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim" dedi.
SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Davayla ilgili esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin içinde eroin maddesinin de bulunması nedeniyle cezada artırım yapılması gerektiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Verilen aranın ardından mahkeme, itiraz yolu açık olmak üzere sanığa 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 1250 gün karşılığı 25 bin lira adli para cezası verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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