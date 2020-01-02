Vali Karaloğlu'ndan rekor paylaşımı: "15 milyon 644 bin 108"

Antalya, 2019 yılında turizm hedefine ulaştı, Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından rekoru, "Antalya turizmi 2020'de de büyümeye devam edecek" ifadeleriyle paylaştı.

2019 yılında Antalya ve Gazipaşa havalimanları, transfer ziyaretleri ve deniz yoluyla gelen turist sayısını 15 milyon 644 bin 108 olarak açıklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hedefe ulaşılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Karaloğlu paylaşımında şu ifadelere verdi: "2019 hedeflerimize ulaştık. 2019 yılında toplam ziyaretçi sayısı, iki havaalanımız, deniz yolu ve transfer ziyaretçileri olarak 15 milyon 644 bin 108 olarak gerçekleşmiştir. Antalya turizmi 2020'de de büyümeye devam edecek. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum."

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