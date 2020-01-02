Tarihi rekoru, vali duyurdu: Antalya'ya 15 milyon 644 bin 108 turist geldi

TURİZMİN başkenti Antalya, tarihinde ilk defa 15 milyon turist sayısını aştığı 2019'da, gün, ay ve yıl rekoru kırdı. Vali Münir Karaloğlu, 2019 yılında Antalya'ya iki havalimanı, deniz limanları ve başka şehirlerden transfer olmak üzere toplam 15 milyon 644 bin 108 turist geldiğini açıkladı.

Dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında olan Antalya, 2019 yılında rekor üstüne rekor kırdı. Bir günde gelen turist sayısı yaz aylarında 100 bini bulan kent, 2018 yılında 13 milyon 642 bin turist ağırladı. 2019'da ise tarihinde ilk kez 15 milyon rakamını aşan Antalya'ya, başta Antalya Havalimanı olmak üzere Gazipaşa Havalimanı, hem merkez hem ilçelerdeki deniz limanları ve çoğunluğu İstanbul üzerinden olmak üzere diğer kentlerden transferle gelen yabancı turist sayıları belli oldu. Antalya'ya 2019 yılında gelen turist sayılarını açıklayan Vali Münir Karaloğlu, geçen yıl gelen turist sayısının 15 milyon 644 bin 108 olduğunu söyledi. Antalya turizminin 2020'de de büyümeye devam edeceğini belirten Vali Karaloğlu, "2019 hedefimize ulaştık. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.

DENİZDEN 55 BİN, TRANSFER 363 BİN

Antalya'ya gelen toplam 15 milyon 644 bin 108 turistin, 15 milyon 225 bin 763'ü Antalya ve Gazipaşa Havalimanları'na indi. Antalya'da bulunan Konyaaltı, Alanya, Kemer, Kaş, Finike gibi ilçelerdeki kruvaziyer limanlar aracılığıyla da yaklaşık 55 bin turist kente giriş yaptı. 363 bin 345 turist ise başka şehirler üzerinden Antalya'ya transfer gelenler oldu.

RUSLAR 5.5 MİLYONU AŞTI

Antalya'ya 2019 yılında en çok turist gelen ülke Rusya Federasyonu oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 16 artışın olduğu Rusya'dan toplam 5 milyon 582 bin 763 turist geldi. Rusların toplam turist sayısı içindeki payı yüzde 38 olarak gerçekleşti.

ALMANLAR GERİ DÖNÜYOR

Son yıllarda ciddi oranda kaybın yaşandığı Antalya'nın en büyük ikinci pazarı Almanya'dan ise 2019'da ciddi geri dönüş sağlandı. 12 ayda Alman turist sayısı 2018'e göre yüzde 16'ya yakın artışla, 2 milyon 673 bin 545 oldu. Almanların toplamdaki payı ise yüzde 18.2.

UKRAYNA VE İNGİLTERE

En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında üçüncü Ukrayna'dan 2018'e göre yüzde 12'lik artışla 803 bin turist geldi. Ukrayna'nın toplamdaki payı ise yüzde 5.7 oldu. Dördüncü sırada ise yüzde 12.7'lik artışla 719 bin turistin geldiği İngiltere yer aldı. İngiltere toplamda yüzde 5.1'lik paya sahip oldu.

100 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Sıralamada en çok turistin geldiği ve 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle:

Polonya yüzde 39 artış, 554 bin kişi. Hollanda yüzde 11 artış, 434 bin kişi. Romanya yüzde 30 artış, 253 bin kişi. Kazakistan yüzde 4 düşüş, 234 bin kişi. Çek Cumhuriyeti yüzde 38 artış, 228 bin kişi. İsveç yüzde 32 artış, 208 bin kişi. Belçika yüzde 7 artış, 199 bin kişi. İsrail yüzde 12 artış, 191 bin kişi. Danimarka yüzde 4 artış, 191 bin kişi. Litvanya yüzde 16 artış, 175 bin kişi. Slovakya yüzde 40 artış, 170 bin kişi. Beyaz Rusya yüzde 2 artış, 169 bin kişi. Norveç yüzde 56 artış, 145 bin kişi. Fransa yüzde 42 artış, 132 bin kişi. İsviçre yüzde 20 artış, 129 bin kişi. Avusturya yüzde 37 artış, 118 bin kişi.



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