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Antalya 2019 turizm hedefini yakaladı Geçtiğimiz yıl, hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı 15 ...

İHA

Turizm şehri Antalya, rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktı. 2019 yılında Antalya, 15 milyon 644 bin 108 ziyaretçi ağırladı.

Antalya 2019 turizm hedefini yakaladı Geçtiğimiz yıl, hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı 15 milyon 644 bin oldu

Turizm şehri Antalya, rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktı. 2019 yılında Antalya, 15 milyon 644 bin 108 ziyaretçi ağırladı.
Turizmin başkenti Antalya 2019 yılını rekorlarla kapattı. Deniz, kum, güneş, lüks oteller, tarihi ve kültürel yapılarıyla dikkat çeken Antalya, 15 milyon 644 bin 108 ziyaretçi ağırladı. Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin gözde şehri olan Antalya son zamanların en verimli yılını geçirdi.
Antalya 2015 yılında 11 milyon 331 bin turiste ev sahipliği yaptı. Bu sayı 2016'da 6 milyon 425 bin, 2017'de 10 milyon, 2018'de 13 milyon 85 bin oldu.
Kent, 2019 Ocak ayında 139 bin 308, Şubat’ta 152 bin 802, Mart’ta ise 279 bin 97 turisti ağırlarken, Nisan’da 954 bin 702, Mayıs’ta 1 milyon 707 bin 579, Haziran’da da 2 milyon 228 bin 992 turisti ağırladı. Temmuz ayında 2 milyon 533 bin 458 turist rakamıyla artış yaşayan Antalya, Ağustos’ta ise 2 milyon 509 bin 303 turiste ev sahipliği yaptı. Kenti Eylül ayında 2 milyon 184 bin 130, Ekim’de 1 milyon 658 bin 534, Kasım’da ise 332 bin 252 turist ziyaret etti.

Rusya'dan büyük hamle: 5 milyon 406 bin turist
Antalya her yıl olduğu gibi bu yıl da yine Rusların gözdesi oldu. Her yıl Antalya'yı tercih eden turistlerin yanı sıra ilk kez tercih edenlerle birlikte 2019 yılında 5 milyon 582 bin 763 Rus Antalya'da tatil yaptı. Ruslardan sonra ikinci sırada 2 milyon 673 bin 545 ile Almanlar, üçüncü sırada 803 bin 684 ile Ukrayna ve dördüncü sırada ise 719 bin 120 ile İngiltere yer aldı. İngiltere'yi Polonya, Hollanda ve Romanya takip etti.

363 bin 345 transfer ziyaretçi
Antalya'ya 363 bin 345 transfer ziyaretçi geldi. İki havaalanı, deniz yolu ve transfer ziyaretçilerle dolan Antalya'da Aralık ayında kente iç ve dış hatlarda toplam bin 726 uçak iniş yaptı. 2018'in aynı döneminde bin 464 uçak iniş yaptı. Gelengiden uçak sayısı da toplam 6 bin 634 olarak kaydedildi. Aralık ayında gelen uçak sayılarına göre en çok uçak ayın 20'sinde geldi. 20 Aralık'ta kente 78 uçak iniş yaparken, en az uçak ise 45 rakamıyla 30 Aralık'ta geldi.

Sadece birer kişi geldi
2019 yılında Antalya'ya Marshall Adaları, Doğu Timor, Kore Halk Cumhuriyeti, Lesotho, Makau, Papua Yeni Gine ve Çad ülkelerinden sadece birer kişi geldi.

ANTALYA

02 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:03
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  • İKİNDİ 15:38
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  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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