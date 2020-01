ATSO ve AESOB'dan KDV indirimi açıklaması Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimini değerlendiren esnaf odaları başkanları, indirimin satışları arttıracağını aktardı.

Mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldü. Kararla, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise yüzde 8 oldu. Daha önce söz konusu oran yüzde 18 olarak uygulanıyordu.



Çetin: "Satışlar artar"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Mobilyadaki KDV indirimi talebimizi çok uzun zamandır söylüyorduk. Sıkıntı yaşayan mobilya sektörü için bu indirim iyi olur, satışlar artar. Daha önceden yapılan bir indirim vardı ama yeniden yüzde 18’e çıkarılmıştı. Mobilya sektörü açısından çok olumlu karşılıyoruz. Bu sektörümüz 2020 yılını iyi şekilde geçirecektir. KDV oranının düşmesi bizim sektör için iyi olacaktır. Çünkü herkes KDV oranının yüksekliğinden şikayet ediyor. Bu sektörlerin hareketlenmesini sağlayacaktır. Yumurta sektöründe zaten bir sıkıntı vardı. Oranlarının düşürülmesini ticaretimiz açısından olumlu buluyorum" diye konuştu.



Dere: “İndirimler devam etmeli”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de KDV indirimlerinin iç piyasayı canlandıracağını vurgulayarak, özellikle temel gıdalarda sağlanan KDV indirimlerinin sevindirici olduğunu aktardı. Dere, KDV indirimlerinin hayata geçirilmesinin hem esnaf ve sanatkarlara hem de vatandaşlara büyük avantaj sağlayacağını söyledi. Dere, “Daha önce yapılan KDV indirimleri piyasalara oldukça olumlu yansıdı, hem esnafımızın satışları arttı hem de vatandaşlarımız indirimli fiyatlardan faydalanmış oldu. Özellikle mobilya sektöründe bir süredir devam eden KDV indirimi geçen yıl haziran ayında sona ermişti. Esnafımızın indirimlerin devam etmesi yönünde yoğun bir talebi vardı. Taleplerimize olumlu yaklaşan Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak müjdeyi açıkladı ve esnafımızın beklediği indirim haberini verdi. KDV indirimlerinin devam etmesi ise en önemli taleplerimiz arasında yer alıyor. Özellikle temel tüketim maddelerinde sağlanan indirimler esnaf ve sanatkarlarımıza olduğu gibi vatandaşlarımızın ekonomisine de büyük katkı sağlıyor" dedi.

Yeni yılda esnafın sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını talep ettiklerini vurgulayan Dere, “Esnaf ve sanatkarlarımızın ayrı ayrı, mesleklerine ait sorunları var. Bu sorunları Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her zaman dile getiriyoruz. 2019 yılında çözüme kavuşamayan tüm sorunların yeni yılda hızlı bir şekilde çözülmesini talep ediyoruz. Ekonominin can damarı olan esnaf ve sanatkarlarımız ayakta duramazsa ekonomimiz sürdürülebilir olmaktan uzaklaşır. Her zaman devletimizin yanında olan, mahallemizin koruyucusu esnafımızın ayakta kalabilmesi ve evine ekmek götürebilmesi amacıyla haksız rekabet koşulları giderilmeli ve sorunlarımız vakit kaybetmeden çözüme kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

