Doğukan Sinik’in dayılık heyecanı

Antalyaspor’un genç yıldızı Doğukan Sinik dayı oldu. Doğukan Sinik’in ablası Tuğçe ve eniştesi Soner Kayseri çiftinin dünyaya gelen bebeğine Alvina ismi verildi. Doğukan Sinik, yeğenine ilk hediye olarak üzerinde adının yazılı olduğu bir Antalyaspor forması aldı. Minik Alvina’yı kucağına alarak yaşadığı heyecanı ölümsüzleştiren Doğukan Sinik, “Yeğenim Alvina’nın sağlıklı olarak dünyaya gelmesi en büyük arzumuzdu. Şimdi de kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşamı olur” diye konuştu.

ANTALYA 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:38

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