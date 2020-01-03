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Antalya manzaralı bulvara Türkeş'in ismi verildi

İHA

Kepez Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısında Masa Dağı'nda açılan Antalya manzaralı bulvara, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in ismini verdi. Kepez Belediye Meclisi, 30'u yazılı, bir tanesi önerge olmak üzere 31 gündem maddesiyle yeni yılın ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Antalya manzaralı bulvara Türkeş'in ismi verildi

Kepez Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısında Masa Dağı’nda açılan Antalya manzaralı bulvara, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ismini verdi. Kepez Belediye Meclisi, 30’u yazılı, bir tanesi önerge olmak üzere 31 gündem maddesiyle yeni yılın ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de meclis toplantısını, “Meclis üyelerimizin, hemşehrilerimin ve çalışanlarımın yeni yıllarını kutluyorum. Yeni yılın ülkemize, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Aynı zamanda yeni yılın, başarılı bir çalışma dönemi olmasını temenni ediyorum” sözleriyle açtı.
AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti grup sözcülerinin yeni yılla ilgili temennilerini dile getirmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1 yıllık görev süresi dolan ve 5 kişiden oluşan Denetim Komisyonu’na yapılan gizli oylama ile Yusuf İşeri, Ali Fidan, Eşref Ural (AK Parti) ile Mustafa İlhan ve Halil Yurtsever (CHP) seçildi.

Parka ve cemevine Pir Sultan Abdal ismi verildi
Meclis, Kepez Belediyesince kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası durumunda olan bir kamyonun, Kızılkaya Belediyesine şartsız ve bedelsiz olarak verilmesi talebini, oybirliği kabul etti.
Altınova Orta Mahalle’de Kale Sokak ile Şelale Sokak kesişiminde bulunan parka ve aynı yerde Kepez Belediyesince inşa ettirilen cemevine ‘Pir Sultan Abdal’ isminin verilmesi isteği de Meclis’ten oybirliğiyle geçti.

Esentepe’ye anaokulu, Menderes’e ilkokul
Esentepe Mahallesi’nde İlköğretim Okulu alanında, anaokulu alanı ayrılması ile Menderes Mahallesi’nde 28295, 22 parselin ilkokul alanı olmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kepez Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edilen günden maddelerinden biri oldu.

Antalya manzaralı bulvara Alparslan Türkeş ismi
Meclis üyelerinin, Masa Dağı’nda açılan, 1200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki bulvara Alparslan Türkeş isminin verilmesini talep ettiği önerge de görüşülerek, karara bağlandı. Oy birliği ile kabul edilen önerge ile Kütükçü Mahallesi’nde askeri alanın kuzey batısındaki Barış Manço Bulvarı ile Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Ulubatlı Hasan Caddesi arasında açılan bulvara, Başbakan eski Yardımcısı ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in ismi verildi.

“İlçe belediyesinden beklenmeyen yolları açıyoruz”
Başkan Hakan Tütüncü, gündem maddesinin oylanmasının ardından yaptığı konuşmada, “Kepez Belediyesi olarak önemli bulvarlar açarak, ulaşımı rahatlatan kararlara imza atıyoruz. Ulaşımı rahatlatan kararlarımızdan bir tanesi de Masa Dağı ile Varsak’ı bağlayan Alparslan Türkeş Bulvar oldu. Bu bulvarın açılması için ciddi bir efor sarf ettik. Yol güzergâhındaki 1012 metrelik kayaları, iş makineleriyle kestik. Adeta dağ, peynir kalıbı gibi kesildi. Alparslan Türkeş Bulvarı, şehir içi trafiğini de rahatlatacak çok önemli bir arter oldu. Bu bulvar, döneminde yapılan en önemli ve özel fen işleri projelerinden de birisidir. İlçe belediyelerinden böyle büyük bulvarın açılması beklenmez. Ama Antalya’nın nüfus olarak en büyük ilçesi olmamızdan dolayı ve trafiği rahatlatacak adımları sadece Büyükşehir’den beklemeyelim. Trafiği rahatlatacak çalışmalara katkı koyalım, düşüncesiyle bu tip yollar açıyoruz. Açmaya da devam edeceğiz. Açtığımız yollara çok güzel isimler de veriyoruz. Daha önce de Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Nejdet Adalı, Mustafa Pehlivanoğlu gibi isimleri yeni açtığımız caddelere vermiştik. Hizmetleriyle devletimize ve milletimize mal olmuş Merhum Alparslan Türkeş’in ismini bulvarımızda hatırasıyla yaşatmak, bizim için büyük bir mutluluk vesilesi olacak. Bulvarı, Alparslan Türkeş’in vefat yıldönümü olan 4 Nisan’da düzenleyeceğimiz törenle hizmete açacağız" ifadelerinde bulundu.
Kent merkezinin kuşbakışı görülebildiği Alparslan Türkeş Bulvarı’na, 100 adet yetişmiş zeytin ağacı da dikildi.

ANTALYA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:38
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  • YATSI 19:20
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