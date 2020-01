Kaleiçi esnafının 2020 beklentisi; 'para bırakan turist'

Kalekapısı Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, 2019 yılında Kaleiçi’nde 32 esnafın kepenk kapattığına işaret ederek, tanıtımın ve para bırakan turistin önemine vurgu yaptı. Kilit, ”Ülkemize İspanya’ya göre 3 katı fazla turist geliyor ama oraya gelen bir turist tek başına 4 bin 800 dolar civarında para bırakıyor. Bizim ortalamamız 440 dolarda hala. Oraya gelen turistin 10’da 1’i gelsin yeter" dedi.

KALEDER Başkanı Hasan Kilit, Kaleiçi esnafının 2019 yılını değerlendirdi, 2020 yılı için beklentileri anlattı. Kilit, 2019 yılının Kaleiçi esnafının beklentilerin uzağında kaldığını ve 2020 yılından ise umutlu olduklarını ifade etti.



“10’da 1’i gelsin yeter”

Turizmin apayrı bir sektör olduğuna vurgu yapan Kilit, havalimanına inen insan sayısına göre endeksleme yapılmaması gerektiğini, kentin para bırakan turistlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Kilit, “Ülkemize İspanya’ya göre 3 katı fazla turist geliyor ama oraya gelen bir turist tek başına 4 bin 800 dolar civarında para bırakıyor. Bizim ortalamamız 440 dolarda hala. Bu 10’da biri demek. Oraya gelen turistin 10’da 1’i gelsin yeter. Bizim tesislerimizin hepsi mükemmel. Şaheser yemeklerimiz var. Servislerimiz de bir o kadar iyi. Ayrıca burası sadece deniz kumdan ibaret değil. Dağ, yayla, kültür turizmi var. Hatta ve hatta kumar turizmini buraya ekleyebilirsiniz" dedi.



“Kültür turizmi ön planda olmalı”

Tanıtımın önemine vurgu yapan Kilit, kentin tarihi ve kültürel yönden oldukça zengin olduğuna da işaret ederek, "Buraya gelenler 3 bin yıllık bir tarihi görmeye geliyorlar. Kaleiçi’ne gelenler alıveriş için gelmiyor. İkinci ya da üçüncü planda alışveriş. Kaleiçi’ni tanıtırken kültür turizmini ön plana çıkarmak gerekiyor. Kültür turizminin satılması lazım. Çünkü her şey yerinde duruyor. Antalya’nın toprağını kazıyorsun, 2 metre sonrası mezar çıkıyor. Turist buraya geldiği zaman bilmediği yerleri göreceğini bilmeli. Bunu bilerek gelmeli. Farkındalık oluşturmalıyız. Burası çok enteresan bir bölge, dünyada eşi benzeri yok. Profesyonellik istiyoruz.” ifadelerini kullandı.



Esnaf 2020’den umutlu

Son olarak Yılbaşındaki Cumhuriyet Meydanı ve Kaleiçi’ndeki hareketliliğin esnafa olumlu yansıdığına değinen Kilit, şunları söyledi:

"Bu hareketlilik, çiçek satıcısından tutun, çay kahve satan yerlere kadar bir hareketlilik kazandırdı ama kar işin devamındadır. Bir gün kar olup da bir ay yatıyorsan o işte kar yoktur. Bu işin sürekli olması gerektiğine inanıyorum. Antalya’nın iklimi ve doğası müsait buna. 12 ay turizm oluyor zaten. Esnafımız 2020 yılında umutlu. Umut her zaman için var olmalı. İnsan için gerçekten var olması gereken tek duygu umuttur, dimdik ayaktayız. Her zaman için yerli olsun, yabancı olsun herkesi bekliyoruz.”

