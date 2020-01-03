Büyükşehir’den Kaş’ta okul önlerine hız kesici

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş’ta öğrencilerin can güvenliği için okul önlerine hız kesici kasis yapıyor.

Yaya önceliği ve güvenliğini sağlamak için kent merkezi ve ilçelerde çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş’ta okul önlerinde hız kesici kasis çalışması gerçekleştiriyor. Öğrencilerin güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Palamut, Çavdır ve Ova mahallelerinde hız kesici kasisler yapıldı. Üzümlü, Çayköy, Sarıbelen, Yeşilköy ve Karadağ Mahallelerinde bulunan okulların önlerinde ve çevresinde ise hız kesicilerin yapımı devam ediyor.

ANTALYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:03

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YATSI 19:20

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