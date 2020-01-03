Çocuğa şiddete 'sessiz çığlık' vitrini

Antalya'da bir esnaf, küçük çocuklara uygulanan şiddet ve cinayete karşı 'sessiz çığlık' vitrini hazırladı.

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Liman Caddesi’nde çocuk giyim mağazası işleten Nurdan Çıtırkı, çocuklara şiddet konusuna dikkat çekmek için özel vitrin hazırladı. Mağazanın vitrinindeki çocuk mankenleri kendisi ve dostlarının yardımlarıyla "Çocuğa şiddet” konularına dikkat çekecek biçimde dekore eden Nurdan Çıtırkı, “sessiz çığlığımız” dediği vitrinin 2020 Şubat ayı sonuna kadar bozulmayacağını, isteyen herkesin gelip görebileceğini, tepkisini dile getirebileceğini belirterek, “Herkes küçüklerin bu sessiz çığlığının sesi olmalı” diye konuştu.

Nurdan Çıtırkı, Bu konunun tüm dünyanın gündeminde olduğunu hatırlatarak, "Çocuğa şiddet, cinsel taciz dediğimiz konu sadece bizim ülkemize ait bir konu değildir. Tüm dünyanın kanayan bir yarasıdır. Biz de vitrinimizden sessiz mankenlerimizden sessiz bir çığlık yaptık. Ses ver Türkiye, ses ver dünya” dedi.



KESDER öncülüğünde esnaf desteği

Sosyolog ve Aile Danışmanı olan Nurdan Çıtırkı’nın hazırladığı vitrin, ilk başta cadde esnaflarının dikkatini çekti. Kemer Esnafları ve Turizmciler Derneği öncülüğündeki bir grup esnaf, Çıtırkı’ya destek olmak için ziyarette bulundu ve mağaza önünde açıklama yaptı. KESDER Başkanı Abdullah Çilengir, Kemer’de son günlerde çocuğa şiddet, istismar ve uyuşturucu konularının gündeme gelmesinden çok önce bu konuda açıklama planladıklarını ancak olayların da bunun üzerine geldiğini belirterek, “Kemer'de Nurdan hanımın 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı bir konuydu. Bizlerden 1 ay önce bir talebi oldu. Vitrin çalışması yapacağız esnaflarımızında bu konuya destek verir mi diye sordu. Bizlerde STK olarak Kemer gönüllüsü olarak çocuğa şiddet ve istismar konusunda sesimizin duyulmasını istedik. Bu konuda Nurdan hanıma destek için buradayız. Sesimizin duyulmasını bu sessiz çığlıkta sesimizin duyulmasını istiyoruz” diye konuştu.



"Kemer'deki olayın üstü kapatılamaz"

Kemer esnaflarından Erdal Saltık ise son günlerdeki olaylara da değinerek, insanlığın bu emaneti korumakla yükümlü olduklarını söyledi. Saltık, "Çocuklarımız şiddete, baskılara maruz kalıyorlar, fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Çocuklarımız ellerimizin arasından, avuçlarımız arasından birileri tarafından çalınmasına izin vermeyeceğiz. Buna göz yummayacağız" dedi.

ANTALYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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