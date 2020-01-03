Alanya toplu ulaşımında sevindiren karar Kargıcak ve Mahmutlar otobüsleri sisteme dahil oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, KargıcakMahmutlarAlanya hattındaki ulaşım sorununu çözdü. 26 halk otobüsünün Alanya Özel Halk Otobüsleri bünyesine katılmasıyla birlikte 6 Ocak Pazartesi gününden itibaren KargıcakMahmutlar arasında karşılıklı seferler başlayacak. Başkan Muhittin Böcek, uygulamanın Alanya için örnek olacağını söyledi.

Alanya’nın yıllardır çözüm beklediği ulaşım sorunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla çözüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç ile Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi, Mahmutlar ve Kargıcak Halk Otobüsü Kooperatifleri arasında uzun zamandır yapılan görüşmeler karara bağlandı. Kargıcak ve Mahmutlar’da hizmet veren 26 halk otobüsü tarafların anlaşmaya varması ve UKOME kararıyla birlikte Alanya Özel Halk Otobüsleri bünyesinde çalışmaya başlayacak.



Havuz sisteme dahil oldular

6 Ocak 2020 Pazartesi gününden itibaren Kargıcak ve Mahmutlar’dan hareket edecek olan bir halk otobüsü Alanya’nın batı çıkışındaki Dinek Mahallesi’ne kadar gidebilecek. Aynı şekilde Alanya Halk Otobüsleri de artık Kargıcak’a kadar yolcu taşıyacak. Birleşme kararıyla birlikte artık bölge kooperatifleri Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi bünyesinde çalışacak ve oluşturulan havuz sistemine girecek. Kargıcak ve Mahmutlar’dan çıkan bir vatandaş Alanya’nın batı noktasındaki bir yere gitmek için iki otobüse binmek zorunda kalıyordu. Yeni sistemle artık vatandaş tek otobüsle istediği yere gidebilme şansını yakalayacak.

“Alanya için örnek bir uygulama olacak “ diyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sorunun uzlaşı içerisinde çözüldüğünü belirterek, kararın hem vatandaşı hem de ulaşım esnafını memnun edeceğini söyledi. Başkan Böcek, ulaşımın en önemli konulardan birisi olduğunu belirterek, “Ulaşımla ilgili sorunları çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğimize söz vermiştik. Alanya’da alınan karar da bunun en önemli adımlarından birisi. ‘Bizim dönemimizde taşıyan da taşınan da memnun olacak’ dedik ve bunun da gereğini yaptık” dedi.



Güzergahlar yenilendi

Alanya ulaşım esnafıyla bir süreden beri devam eden görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, “Amacımız Alanyalıların memnuniyeti, kolay ulaşımı ve toplu ulaşım filosunun güçlenmesiydi. Bu çalışmayı son noktaya getirdik. Araçlarımıza validatör cihazları takılıyor. 6 Ocak Pazartesi gününden itibaren rotasyon programına başlıyoruz. Hat güzergahlarını da yeniledik. Bu arada duraklarımızın montajını yaptık. Alanya halkına en iyi hizmeti vermeye çalışacağız” diye konuştu.

ANTALYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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