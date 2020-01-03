Yağmur suyuna 19 milyon liralık yatırım

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya genelinde 2019 yılı içerisinde 19 milyon liralık yatırımla 14 bin 140 metre yağmur suyu imalatı gerçekleştirdi.

ASAT Genel Müdürlüğü, kent genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Merkez ve ilçelerde ihtiyaç duyulan cadde ve sokakların yağmur suyu sorunu inşa edilen drenaj kanalları ile çözüm bulunuyor. Böylelikle merkez ve kırsal mahallelerin alt yapı sorunlarına kalıcı çözüm getiriliyor. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılı içerisinde 9 bin 602 metresi merkezde, 4 bin 538 metresi ilçelerde olmak üzere toplam 14 bin 140 metre yağmur suyu alt yapı imalatı gerçekleştirildi. ASAT, bir yıl içerisinde yağmursuyu alt yapı çalışmaları için 19 milyon TL harcadı.

Büyükşehir Belediyesi, Kepez Santral Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Kepez Santral’de çeşitli çaplardaki yağmur suyu drenaj yapılarının büyük bölümü tamamlanırken, hattın kalan bölümleri için farklı noktalarda çalışmalar devam ediyor. Yatırımın sadece yağmur suyu ve kanalizasyonu kapsayan kısmı için yaklaşık 35 milyon TL maliyet belirlendi.

ASAT ekipleri yıl boyunca mevcut yapıların bakım ve onarımlarını da büyük bir titizlikle yürütüyor. ASAT’tan alınan verilere göre; 382 kilometre sulama kanalı temizliği, yaklaşık 32 kilometre önleyici bakım ve hat temizliği, 3.5 kilometre onarıma bağlı hat imalatı, 7 bin 100 adet yağmur suyu baca ve ızgara temizliği, 7 bin adet kapak ve mazgal onarımı ile 200 adet yağmur suyu sondaj temizliği yapıldı.

ANTALYA 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:38

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